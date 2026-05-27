Pronostico Sinner-Cerundolo: l’argentino cerca vendetta al Roland Garros

Sinner sfida Juan Manuel Cerundolo a Parigi per il passaggio al terzo turno: le ultime prestazioni e i fattori decisivi alla vigilia dell’incontro.

Ha affrontato il fratello maggiore, Francisco, per un totale di 6 volte, nel corso della sua carriera. Tanto da conoscerlo come le sue tasche, insomma. Contro Juan Manuel Cerundolo, invece, Jannik Sinner ha gareggiato una volta soltanto: nel 2023, quando l’altoatesino non era ancora il gigante che è oggi. Eppure, nonostante non fosse ancora sul tetto del mondo, fu facile per lui imporsi sull’argentino nel verde contesto di Wimbledon: lo liquidò senza troppi complimenti in 3 set appena, lasciandogli vincere solo 6 game.

I due giocatori si riaffronteranno giovedì 28 maggio e, guarda caso, ancora una volta in un torneo del Grande Slam. Non sull’erba, ma sulla terra rossa del Roland Garros, in una sfida che stabilirà chi, tra i due, meriti di approdare al terzo turno. Cerundolo e Sinner, come facilmente intuibile, arrivano a questo appuntamento con aspettative completamente diverse. L’azzurro, numero 1 del mondo e reduce da una striscia impressionante di vittorie consecutive, si presenta sulla terra battuta francese con tutte le intenzioni di confermare il proprio status di grandissimo favorito del torneo.

Il suo avversario, giocatore cresciuto sul rosso e soprannominato “La Computadora” per la sua abilità tattica nel leggere le intenzioni degli avversari e i momenti chiave dell’incontro. Il sudamericano è piuttosto abile in difesa, ma pecca in termini di potenza se paragonato ai top del circuito. Presumibilmente farà una fatica enorme a trovare il tempo per organizzare la controffensiva, motivo per il quale sarà costretto a rincorrere l’avversario sin da subito.

Sinner-Cerundolo: il pronostico

L’argentino farà di tutto per togliere ritmo all’azzurro, ma il divario di cilindrata tecnica e di esperienza pende in maniera netta, per ovvie ragioni, dalla parte di Sinner. Nel match di giovedì non dovrebbe esserci molto spazio per le sorprese, considerando la netta superiorità di Sinner sotto tutti gli aspetti. Sebbene Cerundolo sulla terra battuta possa offrire una resistenza maggiore rispetto a quanto visto in passato sui prati inglesi, la fluidità e la potenza dei colpi dell’azzurro dovrebbero garantire una gestione autoritaria dell’incontro lungo l’arco dei tre set.