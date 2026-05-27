Prova del nove al Roland Garros per Cobolli, Darderi e Arnaldi: i pronostici del 28 maggio

Cobolli affronta Wu, mentre per Darderi c’è Comesana e per Arnaldi Tsitsipas: quanti azzurri approderanno al secondo turno di Parigi?

Al Roland Garros le gerarchie iniziano a delinearsi chiaramente ed è una sorpresa piacevolissima che così tanti italiani siano passati al secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Anche perché questo significa che, nelle prossime ore, i tifosi nostrani potranno farsi una bella scorpacciata di tennis azzurro. Il programma di giovedì 28 maggio prevede incroci generazionali e stili di gioco profondamente diversi: tra i match più attesi spiccano i confronti che vedono protagonisti i nostri portacolori, primo fra tutti Flavio Cobolli.

Il cammino del romano si incrocia con quello del cinese Yibing Wu: il nostro connazionale arriva all’appuntamento con i favori del pronostico, sorretto da una naturale propensione ai campi in terra battuta, superficie su cui ha costruito gran parte delle sue certezze tattiche. Cobolli ha dimostrato nell’ultimo periodo una maturazione evidente nella gestione dei momenti delicati del match, ma è anche vero che Wu è un giocatore dal grande talento e dotato di colpi molto rapidi, che può far male quando la palla gira. Nonostante questo, la superiorità tattica dell’azzurro dovrebbe emergere sin da subito, tanto da farci ipotizzare una vittoria in 3 set.

Un altro incrocio che vede l’Italia partire avanti sulla carta è quello tra Luciano Darderi e l’argentino Francisco Comesana. In questo caso il favorito è l’italo-argentino, scelta giustificata dall’eccellente condizione di forma e dalla straordinaria continuità che sta mostrando sui campi in rosso. Anche Comesana conosce bene le dinamiche della terra battuta, ma oggettivamente non dispone di armi pericolose quanto quelle di Darderi. Verosimilmente, dunque, dovrebbe essere in grado di imporre il proprio ritmo sin da subito e di dominare in questa battaglia da 3 set.

Ad Arnaldi serve coraggio

Il compito più complesso della giornata spetta senza dubbio a Matteo Arnaldi, alle prese con un – potenzialmente – pericoloso incrocio con Stefanos Tsitsipas. Le quote pendono dalla parte del campione greco, uno dei massimi specialisti del circuito sul rosso e già finalista a Parigi in passato.

Le recenti prestazioni dicono che Stefanos non è più il top 10 di una volta, ma resta il fatto che sul mattone tritato sia sempre e comunque un ostacolo durissimo da superare. A meno che, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, non sia completamente fuori fase. Potrebbe non succedere, però, ragion per cui il ligure, per tentare l’impresa, dovrà disputare una partita di grandissimo coraggio, aggredendo la risposta e ferendo Tsitsipas sui suoi fondamentali meno solidi.

Se però, come pensiamo, il greco prenderà in mano la partita sin dal servizio, allora sì che saranno guai. Per Arnaldi, a quel punto, la sfida si trasformerà in una montagna da scalare, dove solo una prestazione impeccabile e qualche passaggio a vuoto del greco potrebbero riaprire i giochi e permettergli di scucirgli almeno 1 set.

Cobolli IN Cobolli – Wu

Darderi IN Comesana – Darderi

Tsitsipas IN Arnaldi – Tsitsipas