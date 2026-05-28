Pronostico Cerro Porteno-Sporting Cristal: nel fortino arrivano i punti decisivi

Cerro Porteno-Sporting Cristal è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 00:00: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il Cerro Porteno è una delle sorprese della fase a gironi della Libertadores 2026. Contro ogni pronostico, i paraguaiani stazionano al primo posto nel gruppo F, quello che secondo le previsioni della vigilia sarebbe dovuto essere totale appannaggio del Palmeiras, unica potenza continentale presente nel raggruppamento. Ed invece la squadra guidata dall’argentino Ariel Holan è stata più costante rispetto al Verdao e meritatamente si ritrova in cima alla classifica a quota 10 punti (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta).
Il club di Barrio Obrero, grosso quartiere della capitale Asuncion, è già certo di giocare gli ottavi di finale (secondo anno di fila nella fase ad eliminazione diretta), anche in caso di KO con lo Sporting Cristal nell’ultima giornata.
I peruviani, infatti, non possono più raggiungere il Cerro, avendo 4 punti in meno, ma solamente il Palmeiras, secondo a 8 punti. Va da sé che una vittoria consentirebbe agli uomini di Holan di mantenere pure il primato. In realtà anche un pari basterebbe agli azulgrana per completare la missione ed impedire il sorpasso del Verdao, in svantaggio negli scontri diretti con i paraguaiani (1-1 in Paraguay e 0-1 a San Paolo).
Discorso diverso per lo Sporting Cristal, terzo a quota 6 punti e di fatto obbligato a vincere ad Asuncion per evitare l’eliminazione dalla Libertadores. Il club peruviano rischia addirittura di finire fuori da tutto se dovesse perdere e se, contemporaneamente, il fanalino di coda Junior Barranquilla dovesse avere la meglio sul Palmeiras. Se invece alla fine dei giochi lo Sporting resterà al terzo posto, potrebbe comunque esultare perché retrocederebbe in Copa Sudamericana.
Come vedere Cerro Porteno-Sporting Cristal in streaming
La sfida tra Cerro Porteno e Sporting Cristal, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 00:00, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.
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Il pronostico
Una partita sulla carta sbilanciata, sia per lo stato di forma delle due squadre che per il fattore campo. Il Cerro Porteno tra le mura amiche è una macchina da guerra. È imbattuto da ben nove partite casalinghe consecutive (6 vittorie e 3 pareggi) ed è reduce dal solido 2-0 rifilato al Rubio Nu in campionato.
Lo Sporting Cristal, al contrario, vive un momento di profonda flessione (3 vittorie nelle ultime 11 uscite). E, sebbene abbia ritrovato il sorriso domenica battendo l’ADT nel massimo campionato peruviano, soffre terribilmente l’intensità dei match internazionali lontano da Lima. I peruviani dovranno rischiare il tutto per tutto per vincere, prestando inevitabilmente il fianco alle ripartenze letali del Ciclon. Il Cerro, a nostro parere, non farà calcoli sul pareggio: l’occasione di chiudere il girone al primo posto è troppo ghiotta per essere sprecata davanti al proprio pubblico. La forza d’urto interna della squadra di Barrio Obrero, unita alle fragilità difensive dello Sporting Cristal in trasferta, rende il segno 1 la giocata principale su cui puntare.
Le probabili formazioni di Cerro Porteno-Sporting Cristal
CERRO PORTENO (4-1-4-1): Arias; Fabricio Dominguez, Matias Perez, Gustavo Velazquez, Chaparro; da Motta; Cecilio Dominguez, Morel, Klimowicz, Noguera; Vegetti.
SPORTING CRISTAL (4-3-3): Enriquez; Sosa, Posito, Abram, Lutiger; Tavara, Cazonatti, Yotun; Castro, Avila, Santiago Gonzalez.
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