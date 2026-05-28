Pronostico Boca Juniors-Universidad Catolica: il fattore “Bombonera” fa la differenza

Boca Juniors-Universidad Catolica è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30: streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo D è uno di quelli che può regalare un vero e proprio finale pulp, con tre squadre racchiuse in un fazzoletto di tre punti e tutte ancora in lizza per il primo posto. Particolarmente interessante, a tal proposito, la sfida tra Boca Juniors e Universidad Catolica, in programma nell’infuocata “Bombonera” di Buenos Aires. Gli Xeneizes sono spalle al muro: hanno bisogno di vincere per evitare una clamorosa eliminazione, perché anche un pareggio non basterebbe.

Ed il perché è presto detto: il Boca attualmente occupa il terzo posto a quota 7 punti, uno in meno del Cruzeiro secondo – impegnato in quest’ultima giornata con il fanalino di coda Barcelona SC, già fuori da tutto – e a -3 dai cileni, che guardano tutti dall’altro verso il basso.

La squadra di Claudio Ubeda con una vittoria sarebbe certa di chiudere almeno seconda, senza dover mettersi davanti agli schermi degli smartphone e controllare ossessivamente il risultato del Cruzeiro. Il motivo? All’andata, a Santiago, gli Xeneizes hanno avuto la meglio 2-1 sui Cruzados e quindi in caso di arrivo a pari punti scavalcherebbero l’Universidad grazie al vantaggio negli scontri diretti. Di contro, alla compagine allenata dall’argentino Daniel Oscar Garnero farebbe comodo uscire imbattuta dalla “Bombonera”, in quanto con un pari qualificazione e primo posto sarebbero assicurati, non potendo più essere raggiunti dal Cruzeiro (vittoria cilena in Brasile e pareggio a occhiali a Santiago).

Come vedere Boca Juniors-Universidad Catolica in streaming

La sfida tra Boca Juniors e Universidad Catolica, in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 02:30, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma COMO TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

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Il pronostico

Una notte da dentro o fuori che promette di far tremare le fondamenta della “Bombonera”. Il Boca si gioca l’accesso agli ottavi: gli Xeneizes sono obbligati a vincere per sfruttare il vantaggio degli scontri diretti ed effettuare il clamoroso sorpasso sui cileni. Ubeda dovrà però rinunciare a due pilastri come lo squalificato Ayrton Costa e l’infortunato Merentiel, perdite sanguinose in una sfida così bloccata. L’Universidad Catolica di Daniel Garnero si presenta a Buenos Aires con due risultati su tre a disposizione per blindare il primo posto. I Cruzados baderanno a difendere con ordine, addormentando i ritmi e affidandosi alla memoria storica di quel 2-2 che nel 2005 valse la qualificazione proprio in questo stadio.

La “Bombonera” in Libertadores si trasforma in un tempio invalicabile: il Boca è imbattuto in casa da ben 19 partite consecutive nella competizione (dal 2020 a oggi). Difficile ipotizzare un KO interno degli argentini in una notte simile, ma la paura di subire gol e l’assenza di Merentiel suggeriscono una gara molto contratta, spigolosa e decisa da pochissimi episodi. Un pareggio bloccato nei primi 45 minuti rispecchia perfettamente l’altissima posta in palio

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Universidad Catolica

BOCA JUNIORS (4-4-2): Brey; Braida, Di Lollo, Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Paredes, Delgado, Aranda; Zeballos, Milton Giménez.

UNIVERSIDAD CATOLICA (4-3-3): Bernedo; Arancibia, Daniel González, Ampuero, Mena; Valencia, Zuqui, Cuevas; Montes, Zampedri, Giani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0