Pronostico Nizza-Saint Etienne, tra incubo e sogno: occhio al mal di trasferta

Nizza-Saint Etienne è una partita valida per la finale di ritorno degli spareggi promozione/retrocessione di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La finale d’andata non ha fugato i dubbi della vigilia. E Nizza e Saint-Etienne si giocheranno il tutto per tutto all’Allianz Riviera, la casa dei rossoneri, pronta a diventare un vero e proprio “inferno”.

Si riparte, dunque, dal tesissimo 0-0 di martedì scorso, un match completamente dominato dalla paura di scoprirsi e lasciare spazi all’avversario. La differenza di categoria, in ogni caso, non è emersa davanti ai tifosi biancoverdi: il Nizza avrà pure tenuto di più la palla (55% contro 45%) ma le occasioni migliori (comunque nessun tiro in porta) le ha avute il Saint-Etienne, la squadra che proviene dalla Ligue 2 e che in caso di vittoria in Costa Azzurra riconquisterebbe la massima serie.

Né Claude Puel né Philippe Montanier sono nelle condizioni di fare calcoli. Se dovessero terminare in parità anche i secondi novanta minuti, sono previsti supplementari e rigori. Una finale secca, insomma, da vivere tutto d’un fiato.

Il Nizza dovrà essere meno timoroso se vuole evitare quella che sarebbe la prima retrocessione in questo secolo: i rossoneri stanno deludendo a livello offensivo e nelle ultime tre uscite tra campionato e Coppa di Francia (finale persa contro il Lens) hanno segnato solamente un gol. Dal canto suo, anche il Saint-Etienne all’Allianz Riviera ha l’obbligo di osare se vuole realizzare il sogno di rigiocare in Ligue 1. I Verts sono reduci da tre clean sheet e non incassano gol da 270 minuti: il problema è che in trasferta si trasformano (in negativo), dal momento che l’ultimo successo lontano dallo stadio Guichard risale addirittura a febbraio.

Come vedere Nizza-Saint Etienne in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Saint Etienne, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv né in streaming. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sullo spareggio promozione/retrocessione del massimo campionato francese.

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Il pronostico

Una vera e propria battaglia di nervi dove la posta in palio supererà inevitabilmente lo spettacolo sul terreno di gioco. Il Nizza sta vivendo un momento di totale appannamento offensivo, avendo segnato un solo gol nelle ultime tre uscite (compresa la finale di Coppa di Francia persa contro il Lens), e dovrà fare i conti con la tremenda pressione psicologica del proprio pubblico.

Il Saint-Etienne appare invece più solido, reduce da tre clean sheet consecutivi (270 minuti senza subire reti), ma soffre di un cronico mal di trasferta. L’ultimo successo dei biancoverdi lontano dalle mura amiche risale addirittura a febbraio.

Esattamente come all’andata, i binari di questo spareggio di ritorno sembrano ampiamente tracciati. Nessuna delle due squadre rischierà di scoprirsi nei primi minuti: la solidità difensiva recente del Saint-Etienne e le difficoltà realizzative del Nizza fanno pensare a un match bloccato, dove un singolo episodio o una giocata da fermo potrebbero decidere l’intera stagione. Sebbene regni un enorme equilibrio tattico, il fattore Allianz Riviera e la differenza di categoria alla lunga potrebbero emergere. Negli scontri diretti recenti in Costa Azzurra la bilancia pende nettamente a favore dei rossoneri, che hanno vinto le ultime tre sfide casalinghe contro i Verts (compreso il 2-1 in Coppa di Francia a dicembre). Il Saint-Etienne in trasferta perde troppe certezze per pensare di sbancare un campo così ostico.

Le probabili formazioni di Nizza-Saint Etienne

NIZZA (4-2-3-1): Diouf; Mendy, Bah, Oppong, Bard; Vanhoutte, Sanson; Clauss, Diop, Cho; Wahi.

SAINT-ETIENNE (4-2-3-1): Larsonneur; Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old; Gadegbeku, Kanté; Cardona, Moueffek, Davitashvili; Stassin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0