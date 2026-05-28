Da Djokovic a Zverev, il venerdì delle stelle a Parigi: i pronostici del terzo turno

Grandi sfide sul rosso a Parigi: chi sono i favoriti di venerdì 29 maggio per la conquista di un posto nella seconda settimana del Roland Garros.

La transizione verso la seconda settimana del Roland Garros passa da un venerdì di grandissimo spessore, caratterizzato da sfide che metteranno a durissimo prova la tenuta dei favoriti. Complice l’inaspettatissima uscita di scena del principale indiziato per la vittoria Jannik Sinner, tutto da qui in avanti potrebbe succedere. Caldo permettendo, s’intende, considerando che l’arena parigina è ormai assimilabile – e lo sa bene il numero 1 del mondo – a un girone dell’inferno, ma tant’è.

Il programma mattutino di venerdì 29 maggio propone l’interessante confronto tra Nuno Borges e Andrey Rublev. Rublev ha già dimostrato nei turni precedenti, così come nei passati testa a testa stagionali, di saper disinnescare il gioco difensivo proprio di giocatori come il portoghese, ragion per cui presumiamo che la maggiore pesantezza di palla, unita all’esperienza nei grandi appuntamenti, premieranno il russo.

Sfida generazionale e stilistica, poi, quella tra Alex de Minaur e Jakub Mensik. Quest’ultimo possiede un repertorio di colpi potenzialmente capaci di fare male a chiunque, ma sul rosso parigino la rapidità negli spostamenti dell’australiano è senza ombra di dubbio un vantaggio tattico enorme. Se conosciamo bene de Minaur, cercherà di allungare gli scambi per mandare fuori giri il rivale, costringendolo a giocare sempre una palla in più. Alla luce della superiore tenuta fisica nelle partite lunghe, di conseguenza, è il principale favorito per la vittoria.

I big in campo venerdì 29 maggio

Sul prestigioso palcoscenico parigino andrà in scena, ancora, il suggestivo incrocio tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Il brasiliano non ha nulla da perdere e proverà a scardinare il muro difensivo del serbo, ma il pluricampione Slam è molto più abituato a certi contesti e sa come bloccare sul nascere ogni folata di entusiasmo. Ci saranno scambi belli da vedere, momenti di grande tennis, ma difficilmente il nativo di Rio sarà in grado di disinnescare l’esperienza di Nole.

Si preannuncia interessante e combattutissimo anche il faccia a faccia tra Tommy Paul e Casper Ruud. La terra battuta del Roland Garros resta l’habitat naturale del norvegese, che sa esaltarsi proprio su queste superfici, motivo per il quale l’ago della bilancia pende, inevitabilmente, dalla sua parte, con buona pace dell’americano.

La sessione serale propone infine la sfida tra Quentin Halys e Alexander Zverev. Halys cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa e la potenza del suo servizio per rimanere aggrappato al punteggio, ma il tedesco sta mostrando una certa solidità, perfetta per dominare le maratone negli Slam. Il divario tecnico tra i due è evidente, per cui il nostro pronostico premia senza riserve Zverev.

Rublev IN Borges – Rublev

de Minaur IN de Minaur – Mensik

Djokovic IN Fonseca – Djokovic

Ruud IN Ruud – Paul

Zverev IN Halys – Zverev