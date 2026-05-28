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I pronostici di giovedì 28 maggio: Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e altri campionati

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I pronostici di giovedì 28 maggio, in campo Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e altri campionati minori

Il gruppo D della Coppa Libertadores è uno di quelli che può regalare un vero e proprio finale pulp, con tre squadre racchiuse in un fazzoletto di tre punti e tutte ancora in lizza per il primo posto. Particolarmente interessante, a tal proposito, la sfida tra Boca Juniors e Universidad Catolica, in programma nell’infuocata “Bombonera” di Buenos Aires. Gli Xeneizes sono spalle al muro: hanno bisogno di vincere per evitare una clamorosa eliminazione, perché anche un pareggio non basterebbe.

I pronostici di giovedì 28 maggio: Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La “Bombonera” in Libertadores si trasforma in un tempio invalicabile: il Boca è imbattuto in casa da ben 19 partite consecutive nella competizione (dal 2020 a oggi). Difficile ipotizzare un KO interno degli argentini in una notte simile, ma la paura di subire gol e l’assenza di Merentiel suggeriscono una gara molto contratta, spigolosa e decisa da pochissimi episodi. Un pareggio bloccato nei primi 45 minuti rispecchia perfettamente l’altissima posta in palio.

Un verdetto, però, questo raggruppamento l’ha già emesso: gli ecuadoriani del Barcelona SC chiuderanno all’ultimo posto, non potendo più raggiungere neppure il terzo, slot che gli avrebbe consentito di retrocedere in Sudamericana e continuare l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza.

Sebbene Artur Jorge debba rinunciare a una pedina fondamentale a centrocampo come lo squalificato Gerson, la spinta del Mineirao – dove la Raposa è ancora imbattuta in questa coppa – e la qualità di elementi come Kaio Jorge e Matheus Pereira dovrebbero bastare per archiviare la pratica

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-3 in Boca Juniors-Universidad Catolica, Coppa Libertadores, ore 02:30

Vincenti

  • PALMEIRAS (in Palmeiras-Junior, Coppa Libertadores, ore 00:00)
  • CRUZEIRO (in Cruzeiro-Barcelona Guayaquil, Coppa Libertadores, ore 00:00)
  • TIGRE (in Tigre-Alianza Atletico, Coppa Sudamericana, ore 02:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Palmeiras-Junior, Coppa Libertadores, ore 00:00
  • Tigre-Alianza Atletico, Coppa Sudamericana, ore 02:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Irlanda-Qatar, Amichevole, ore 20:45
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; 5.89 SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X/1 PARZIALE/FINALE in Boca Juniors-Universidad Catolica, Coppa Libertadores, ore 02:30

 

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