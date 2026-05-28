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Pronostici Eliteserien 29 maggio: la multipla

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Pronostici Eliteserien 29 maggio: in Norvegia siamo nel bel mezzo del campionato. Ecco la multipla per le partite in programma venerdì

Siamo nel bel mezzo del campionato in Norvegia. Undicesima giornata. E in programma, nella giornata di venerdì, ci sono sei partite. Tutte alle 19. Insomma, ci si può pensare ad una multipla. E noi siamo qui a darvi i nostri consigli.

Pronostici Eliteserien 29 maggio
Pronostici Eliteserien 29 maggio: la multipla (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Della partita del Bodo/Glimt vi parliamo in un altro articolo che potrete trovare sul nostro sito e siccome siamo convinti di questa vittoria la dobbiamo per ovvi motivi inserire anche in questa multipla. Poi entriamo nel dettaglio delle altre. Ad esempio, tra Aalesund e HamKam potrebbe finire serenamente con almeno un gol per squadra. I padroni di casa avrebbero bisogno di punti per uscire dalla zona complicata, gli ospiti invece sono sereni, almeno per ora, e non nascondono se dovessero continuare in questo modo la voglia di rimanere in alto. Sarà una partita a viso aperto. E quindi sì, andiamo di GOL.

Pronostici Eliteserien 29 maggio: le altre scelte

Il Brann contro il Sarpsborg in casa ha la possibilità di allungare in classifica e mettere cinque punti di vantaggio rispetto ai due del momento. Una partita questa che una delle squadre che per diversi anni è stata la più importante del campionato norvegese dovrebbe riuscire a interpretare nel migliore dei modi. E quindi prendersi una vittoria.

Visti i numeri difensivi delle due squadre, e visto il momento che stanno vivendo, quella tra Valerenga e Kristiansud è una partita da almeno tre reti complessive. Mentre il Fredrikstad contro lo Start in casa (ultimo in classifica) ha l’occasione di respirare.

Quindi, sotto ritrovate tutte le nostre scelte, qui vi diciamo invece he la multipla in questione su GoldBet ha un valore di 9,52 volte la posta. 

Aalesunds-Ham-Kam GOL
Brann-Sarpsborg 1
Fredrikstad-Start 1
Rosenborg-Bodø Glimt 2
Valerenga IF-Kristiansund OVER 2,5
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