Pronostico Cobolli-Tien: a Parigi per metterci una pietra sopra

Pronostico Cobolli-Tien, terzo turno Roland Garros: l’analisi tecnica, il precedente di Pechino e le variabili in ballo in questo match da non perdere.

Con gli ottavi di finale del Roland Garros ormai all’orizzonte, va da sé che i margini di errore sia ormai pressoché nullo e che la posta in palio, di contro, inizi a farsi pesante. Ed è proprio in questo scenario di massima tensione che Flavio Cobolli si giocherà l’accesso alla seconda settimana parigina affrontando il giovane statunitense Learner Tien. Un incrocio che si preannuncia caldissimo, non solo per il valore del traguardo in palio, ma anche per i risvolti psicologici che si porta dietro.

I due tennisti si sono infatti incrociati una sola volta in carriera, nel settembre del 2025 sul cemento di Pechino. In quell’occasione fu il giovane americano a imporsi in due set molto netti, ma questa volt il contesto è radicalmente diverso: sul rosso del Roland Garros la cilindrata e la naturale propensione di Cobolli ai campi lenti rappresentano dei fattori chiave su cui il romano ha costruito gran parte delle sue certezze stagionali.

L’azzurro arriva a questa sfida dopo aver mostrato una maturazione evidente sotto diversi punti di vista e anche una resistenza maggiore, un elemento che su questa superficie e nelle maratone proprie dei tornei del Grande Slam potrebbe fare la differenza. Affinché rivincita sia, però, Flavio dovrà essere bravo ad imporsi sin da subito in risposta agli attacchi del suo rivale, costringendo il mancino americano ad un vero e proprio tour de force difensivo.

Cobolli-Tien: il pronostico

Sebbene l’analisi dei precedenti strizzi l’occhio, come abbiamo visto, a Tien, il fatto che la sfida si giochi sulla terra battuta e non sul cemento modifica sensibilmente le gerarchie. In questo contesto è Cobolli il favorito per la vittoria e per il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros, benché resti inteso che Learner sia un avversario pericoloso e che, in quanto tale, vada gestito in modo ottimale sin dai primi game. Tuttavia, la maggiore solidità e l’attitudine dell’azzurro al gioco sul mattone tritato dovrebbero permettergli di riscattare la sconfitta dello scorso anno e centrare l’approdo alla seconda settimana dello Slam d’Oltralpe.