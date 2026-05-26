Pronostico Saint Etienne-Nizza: vogliono chiudere i giochi subito

Saint Etienne-Nizza è il primo turno dello spareggio promozione-retrocessione della Francia. Pronostico, formazioni e dove vederla
Alla fine il Nizza non è riuscito a salvarsi in maniera diretta. E la squadra della Costa Azzurra deve giocarsi il tutto per tutto in questo spareggio contro il St. Etienne, che ha chiuso al terzo posto nel campionato di Serie B francese, e che sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un solo anno.
Certo, parliamo di due squadre che hanno dei valori totalmente opposti. E come abbiamo visto in Germania – il Wolfsburg è retrocesso – in partite del genere, nelle quali ci si gioca davvero la stagione, tutto può succedere. Però c’è da dire che il Nizza non è mai partito con l’idea di doversi salvare, anzi: parliamo di una squadra che inizialmente pensava addirittura di giocare per un posto nella prossima Champions League ma è evidente che quando un’annata inizia male poi solamente peggio può finire.
Ci sono delle situazioni, insomma, da tenere in considerazione (tra le altre cose anche l’aspetto ambientale) ma crediamo che le qualità del Nizza, in questa partita da dentro o fuori (anche se è solo la sfida d’andata) per forza di cose devono venire fuori. E allora l’obiettivo non può che essere uno solo, cercare di chiudere i giochi subito senza rischiare nulla. Crediamo che gli ospiti abbiano le carte in regola per riuscire a mettere la testa davanti.
Come vedere Saint Etienne-Nizza in diretta tv e in streaming
St. Etienne-Nizza è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Nizza è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.05 su Lottomatica.
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Il pronostico
Crediamo che il Nizza possa uscire nel colpaccio esterno. Anche perché il St. Etienne non è che se la passi benissimo in questo momento: ha chiuso la stagione con tre sconfitte e si è guadagnato l’accesso alla finale solamente dopo i calci di rigore. In poche parole le qualità ospiti verranno fuori.
Le probabili formazioni di Saint Etienne-Nizza
SAINT ETIENNE (4-2-3-1): Maubleu; Pedro, Nade, Bernauer, Old; Moueffek, Kante; Cardona, Davitashvili, Duffus; Stassin.
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bah, Dante, Mendy; Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Bard; Cho, Carlos, Diop.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1
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