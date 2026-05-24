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Pronostico West Ham-Leeds: la vittoria non basta

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West Ham-Leeds è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Una domenica amara per il West Ham. Anche se contro il Leeds, nel pomeriggio, dovrebbe comunque arrivare una vittoria. Ma c’è un solo modo che gli uomini di Espirito Santo si possano salvare. Fare appunto tre punti e sperare che il Tottenham non vinca il proprio match in casa contro l’Everton. Ci pare davvero un compito impossibile.

Pronostico West Ham-Leeds
Pronostico West Ham-Leeds: la vittoria non basta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La stagione è stata maledetta per i padroni di casa che solamente in un frangente, tra febbraio e marzo, hanno dato l’impressione di potersi tirare fuori dalle zone difficili della classifica. Poi la truppa è ripiombata nell’imbuto e non ha saputo reagire. E questo è il risultato finale, una retrocessione sudata fino all’ultima giornata di Premier ma che non arriverà. E i demeriti sono tutti del West Ham.

Il Leeds invece è stata una delle squadre che meglio ha fatto, per quelle che erano le proprie potenzialità, dentro questa stagione. Una squadra che sin da subito ha lavorato per la salvezza e che l’ha raggiunta con largo anticipo prendendosi anche delle belle soddisfazioni nel corso dell’anno. Adesso, non avendo nulla da chiedere, lascerà “strada libera”. Ma al West Ham non servirà davvero a nulla.

Come vedere West Ham-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Leeds è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata 1.75 Lottomatica e GoldBet e 2.30 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica.

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Il pronostico

Padroni di casa sicuramente vincenti ma come detto prima con quasi nessuna possibilità di potersi salvare. Devono sperare in un clamoroso passo falso del Tottenham che non arriverà.

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Le probabili formazioni di West Ham-Leeds

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf; Soucek, Fernandes; Bowen, Pablo, Summerville; Castellanos.
LEEDS (3-4-1-2): Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin; Aaronson; Nmecha, Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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