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Pronostico Burnley-Wolverhampton: la testa è alla Championship

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Burnley-Wolverhampton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’ultima domenica di Premier League tra due squadre retrocesse. Burnley e Wolverhampton pensano da un pezzo alla prossima stagione, nella quale cercheranno – anche se è sempre un compito molto complicato – di ritornare subito nel massimo campionato inglese.

Pronostico Burnley-Wolverhampton
Pronostico Burnley-Wolverhampton: la testa è alla Championship (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Soprattutto la stagione dei Wolves è stata incredibilmente brutta. Una squadra costruita male e che non ha mai dato davvero l’impressione di potersela giocare per rimanere tra i grandi dell’Inghilterra. Almeno il Burnley, una neopromossa, ci ha provato. Ma nel momento in cui le squadre hanno alzato il livello questo club non è riuscito in nessun modo a tenere il passo. E ha pagato dazio. Ora, la lettura potrebbe essere di due modi: o una partita nella quale nessuna delle due ha voglia di alzare il ritmo e quindi non vede l’ora di far passare questi novanta minuti; oppure una partita aperta a qualsiasi risultato con entrambe vogliose di lasciare con onore. In entrambe le situazioni, comunque, non riusciamo a vedere un risultato diverso da quello che potrebbe essere il pareggio. E sotto vi diciamo come la vediamo noi, nel dettaglio.

Come vedere Burnley-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Wolverhampton è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.60 Lottomatica e GoldBet e 3.55 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Lottomatica.

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Il pronostico

Noi vediamo un pareggio con divertimento annesso, quindi con almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Burnley-Wolverhampton

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Florentino, Ward-Prowse; Edwards, Ugochukwu, Anthony; Flemming.
WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): Bentley; Mosquera, Krejci, S Bueno, H Bueno; J Gomes, Andre; R Gomes, Mane, Hee-Chan; Armstrong.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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