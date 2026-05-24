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Pronostico Brighton-Manchester United: la percentuale non si abbassa

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Brighton-Manchester United è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il Brighton è una delle bestie nere del Manchester United. I biancoazzurri hanno una percentuale altissima di vittorie contro i Red Devils, soprattutto in casa. E c’è la sensazione che possa continuare così anche domenica pomeriggio.

Pronostico Brighton-Manchester United
Pronostico Brighton-Manchester United: la percentuale non si abbassa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il motivo è semplice: i padroni di casa hanno ancora qualcosa da dire. Devono difendere il settimo posto in classifica dall’assalto del Chelsea che garantisce l’accesso alla prossima Europa League. Basta vincere per non guardare a nessun altro campo. E siccome lo United, dopo una rimonta importante, è sicuro del terzo posto, allora è evidente che le motivazioni in questo match possano riuscire a fare la differenza. Senza se e senza ma.

In casa il Brighton è quasi un rullo compressore: nelle ultime cinque uscite ha vinto quattro volte e quindi davanti al pubblico amico riesce comunque a dare qualcosa in più. Una situazione questa da tenere in assoluta considerazione. Come detto lo United dal proprio canto non ha proprio nulla da chiedere. Quindi ci aspettiamo una partita decisamente indirizzata.

Come vedere Brighton-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Manchester United è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 1.80 Lottomatica e GoldBet e 1.80su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara che comunque almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare, ci aspettiamo un Brighton molto motivato e con la voglia di vincere per pensare solamente alla propria partita. Alla fine sarà festa per tutti.

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Le probabili formazioni di Brighton-Manchester United

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Cuyper; Hinshelwood, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Kadioglu.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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