Pronostico Parma-Sassuolo: questo segno non è mai uscito

Parma-Sassuolo è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I precedenti in Serie A al Tardini tra Parma e Sassuolo sono cinque. E il pareggio è un risultato che non si è mai visto. Magari è la volta buona, visto che parliamo di una sfida che di valore proprio non ne ha. Salve da un pezzo entrambe le formazioni.

Potrebbe anche essere l’ultima partita, nonostante il lavoro fatto, di Cuesta alla guida degli emiliani. A quanto pare i risultati non bastano per salvare il lavoro. Il tecnico spagnolo, si vocifera, non avrebbe messo nulla di suo in questi mesi. Di certo ha lavorato per raggiungere l’obiettivo con il materiale umano che aveva a disposizione. Ma in questo calcio a quanto pare non basta più.

Anche Grosso potrebbe salutare ma per altri motivi. Il tecnico, oltre ad essere cercato dalla Fiorentina – anzi si parla di un accordo ormai trovato – sarebbe entrato nel mirino della Lazio che deve sostituire Maurizio Sarri. Ma ormai le cose sembrano fatte e Fabio ha dato la parola e non si tirerà indietro. Oggettivamente gli conviene anche. Tornando alla partita è evidente che a differenza delle altre del Parma ci aspettiamo un atteggiamento tattico molto diverso. Ci aspettiamo una sfida aperta. E che regalerà almeno un po’ di gol.

Come vedere Parma-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Sassuolo è in programma domenica alle 15 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Sì, almeno un gol per squadra lo diamo per certo. Non ci si può tirare indietro. Occhio pure alla questione del pareggio, che non è mai uscito negli scontri diretti al Tardini. Non ci sarebbe migliore prima volta.

Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1