I pronostici di lunedì 11 maggio: Serie A, Liga, Premier League e Primeira Liga

I pronostici di lunedì 11 maggio, in campo Serie A, Liga, Premier League, Primeira Liga e altri campionati minori in giro per il mondo
La terzultima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Napoli e Bologna: i campioni d’Italia hanno abdicato in favore dell’Inter ma proveranno a chiudere il campionato almeno al secondo posto, mentre l’obiettivo dichiarato di Vincenzo Italiano è quello di finire all’ottavo posto. Per i partenopei c’è l’occasione di chiudere definitivamente il discorso Champions League.
In Spagna attenzione a Rayo Vallecano-Girona, match in cui i padroni di casa freschi finalisti della Conference League ma non ancora salvi nella Liga partono leggermente favoriti per evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia con almeno due gol complessivi. In Premier League riflettori puntati su Tottenham-Leeds, sfida di fondamentale importanza per gli Spurs che devono centrare la salvezza in una stagione finora incredibilmente storta: partono favoriti ma anche l’Over 2.5 appare una soluzione interessante.
Gol attesi anche in Al Taawoun-Al Ahli e Rio Ave-Sporting CP, due incontri che mettono di fronte squadre dal forte potenziale offensivo. Per quanto riguarda i “Gol”, occhi puntati su Tondela-Moreirense e Slask Wroclaw-LKS Lodz, partite in cui entrambe le squadre possono trovare la via della rete.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Rayo Vallecano-Girona, Liga, ore 21:00
Vincenti
- NAPOLI (in Napoli-Bologna, Serie A, ore 20:45)
- TOTTENHAM (in Tottenham-Leeds, Premier League, ore 21:00)
- BENFICA (in Benfica-Braga, Primeira Liga, ore 21:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Taawoun-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00
- Tottenham-Leeds, Premier League, ore 21:00
- Rio Ave-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Tondela-Moreirense, Primeira Liga, ore 21:15
- Slask Wroclaw-LKS Lodz, Polonia 1 Liga, ore 18:30
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.27 GOLDBET ; 11.86 SPORTBET; 11.27 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Rio Ave-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15
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