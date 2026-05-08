Home » CALCIO » Premier League » Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria

Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria

di

Liverpool-Chelsea è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa, a Old Trafford contro il Manchester United, il Liverpool ha incassato la 18esima sconfitta stagionale, considerando tutte le competizioni che hanno visto protagonisti i Reds. Una stagione non esaltante per la truppa di Arne Slot, che aveva iniziato con ben altri presupposti. Fortunatamente per il tecnico olandese, la cui riconferma non è affatto scontata, la qualificazione alla prossima Champions League non è in pericolo. Salah e compagni sono quarti in classifica a quota 58 punti, sei in più rispetto alla sesta, il Bournemouth – la Premier qualificherà almeno 5 squadre alla manifestazione continentale più importante – a tre turni dalla fine dei giochi.

Gakpo
Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La matematica potrebbe arrivare già al termine di questa giornata, se il Liverpool riuscirà a battere il Chelsea ad Anfield Road e, allo stesso tempo, le Cherries non avranno la meglio sul Fulham (anche un pari basterebbe in caso di KO della formazione di Andoni Iraola). In ogni caso la sconfitta con lo United potrebbe aver lasciato non pochi strascichi, dal momento che i Reds si sono puntualmente riscoperti fragili in difesa, incassando tre gol dai Red Devils (3-2) e non riuscendo a tenere la porta inviolata per la settima volta nelle ultime otto uscite. Eppure quella reazione dopo essere andati sotto 2-0 dopo appena 14 minuti di gioco aveva fatto ben sperare. A spazzare via ogni illusione il sigillo di Mainoo a quarto d’ora dalla fine, che ha regalato i tre punti alla squadra di Michael Carrick.

Il Chelsea invece lunedì scorso è caduto in casa contro il Nottingham Forest (1-3), scivolando al nono posto ed ormai definitivamente fuori dalla corsa ai primi 5 posti.

I Blues stanno sprofondando

Buio pesto in casa Blues. Nonostante il secondo cambio in panchina – squadra affidata a Calum McFarlane in seguito all’esonero di Liam Rosenior – i londinesi non riescono a cambiare marcia. E il KO con i Garibaldi Reds è stato il sesto consecutivo in campionato. Il gol della bandiera di Joao Pedro una delle poche note positive. Il brasiliano ha quantomeno interrotto il digiuno di reti del Chelsea, che andava avanti da sei giornate. L’attenzione dei Blues è ormai focalizzata solo sull’FA Cup, unico modo per evitare quello che sarebbe un fallimento clamoroso. Il 16 maggio è in programma la finalissima contro il Manchester City nel tempio di Wembley.

McFarlane
Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Occhio alle assenze in attacco in casa Liverpool: oltre a Ekitiké, infortunatosi al tendine d’Achille, Slot contro i Blues potrebbe dover rinunciare anche a Isak, alle prese con un problema all’inguine. In dubbio pure Wirtz e Konaté, non al meglio. Out invece Salah, Endo, Leoni e Bradley.

Come vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e in streaming

Liverpool-Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 2.30 su GoldbetLottomatica e a 2.29 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Nonostante i problemi offensivi del Chelsea “spingano” per il No Gol, la storia recente e le statistiche stagionali ci suggeriscono una lettura diversa. Il Liverpool in casa segna con grande frequenza (1.9 di media), ma la sua vulnerabilità difensiva è diventata cronica: incassare tre gol dallo United è il segnale di un reparto che soffre terribilmente le transizioni.

Il Chelsea, pur in crisi, lunedì scorso ha ritrovato il gol con Joao Pedro e, paradossalmente, gioca con meno pressione in campionato rispetto ai padroni di casa. Perché rischiare l’Over 2.5? I Reds hanno fatto registrare questo segno in tutte le ultime tre partite di campionato e la loro necessità di vincere per blindare il quarto posto li porterà a scoprirsi. Con un Chelsea che fuori casa segna più che a Stamford Bridge (1.8 gol di media in trasferta) ed una difesa del Liverpool rimaneggiata (Konaté in dubbio, Bradley infortunato), la partita si preannuncia abbastanza movimentata.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

I giocatori del Sassuolo

Pronostico Torino-Sassuolo, può succedere di tutto: ma c’è una certezza

Pronostico Roma-Fiorentina

Pronostico Roma-Fiorentina: l’occasione è troppo ghiotta

Pronostico Cremonese-Lazio

Pronostico Cremonese-Lazio: non vogliono mai perdere