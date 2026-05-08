Pronostico Liverpool-Chelsea: Champions in tasca con una vittoria

Liverpool-Chelsea è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa, a Old Trafford contro il Manchester United, il Liverpool ha incassato la 18esima sconfitta stagionale, considerando tutte le competizioni che hanno visto protagonisti i Reds. Una stagione non esaltante per la truppa di Arne Slot, che aveva iniziato con ben altri presupposti. Fortunatamente per il tecnico olandese, la cui riconferma non è affatto scontata, la qualificazione alla prossima Champions League non è in pericolo. Salah e compagni sono quarti in classifica a quota 58 punti, sei in più rispetto alla sesta, il Bournemouth – la Premier qualificherà almeno 5 squadre alla manifestazione continentale più importante – a tre turni dalla fine dei giochi.

La matematica potrebbe arrivare già al termine di questa giornata, se il Liverpool riuscirà a battere il Chelsea ad Anfield Road e, allo stesso tempo, le Cherries non avranno la meglio sul Fulham (anche un pari basterebbe in caso di KO della formazione di Andoni Iraola). In ogni caso la sconfitta con lo United potrebbe aver lasciato non pochi strascichi, dal momento che i Reds si sono puntualmente riscoperti fragili in difesa, incassando tre gol dai Red Devils (3-2) e non riuscendo a tenere la porta inviolata per la settima volta nelle ultime otto uscite. Eppure quella reazione dopo essere andati sotto 2-0 dopo appena 14 minuti di gioco aveva fatto ben sperare. A spazzare via ogni illusione il sigillo di Mainoo a quarto d’ora dalla fine, che ha regalato i tre punti alla squadra di Michael Carrick.

Il Chelsea invece lunedì scorso è caduto in casa contro il Nottingham Forest (1-3), scivolando al nono posto ed ormai definitivamente fuori dalla corsa ai primi 5 posti.

I Blues stanno sprofondando

Buio pesto in casa Blues. Nonostante il secondo cambio in panchina – squadra affidata a Calum McFarlane in seguito all’esonero di Liam Rosenior – i londinesi non riescono a cambiare marcia. E il KO con i Garibaldi Reds è stato il sesto consecutivo in campionato. Il gol della bandiera di Joao Pedro una delle poche note positive. Il brasiliano ha quantomeno interrotto il digiuno di reti del Chelsea, che andava avanti da sei giornate. L’attenzione dei Blues è ormai focalizzata solo sull’FA Cup, unico modo per evitare quello che sarebbe un fallimento clamoroso. Il 16 maggio è in programma la finalissima contro il Manchester City nel tempio di Wembley.

Occhio alle assenze in attacco in casa Liverpool: oltre a Ekitiké, infortunatosi al tendine d’Achille, Slot contro i Blues potrebbe dover rinunciare anche a Isak, alle prese con un problema all’inguine. In dubbio pure Wirtz e Konaté, non al meglio. Out invece Salah, Endo, Leoni e Bradley.

Come vedere Liverpool-Chelsea in diretta tv e in streaming

Liverpool-Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Nonostante i problemi offensivi del Chelsea “spingano” per il No Gol, la storia recente e le statistiche stagionali ci suggeriscono una lettura diversa. Il Liverpool in casa segna con grande frequenza (1.9 di media), ma la sua vulnerabilità difensiva è diventata cronica: incassare tre gol dallo United è il segnale di un reparto che soffre terribilmente le transizioni.

Il Chelsea, pur in crisi, lunedì scorso ha ritrovato il gol con Joao Pedro e, paradossalmente, gioca con meno pressione in campionato rispetto ai padroni di casa. Perché rischiare l’Over 2.5? I Reds hanno fatto registrare questo segno in tutte le ultime tre partite di campionato e la loro necessità di vincere per blindare il quarto posto li porterà a scoprirsi. Con un Chelsea che fuori casa segna più che a Stamford Bridge (1.8 gol di media in trasferta) ed una difesa del Liverpool rimaneggiata (Konaté in dubbio, Bradley infortunato), la partita si preannuncia abbastanza movimentata.

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Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Woodman; Jones, van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1