Home » CALCIO » Ligue 1 » Pronostico Nizza-Lens: c’è tanto in palio nella prova generale della finale

Pronostico Nizza-Lens: c’è tanto in palio nella prova generale della finale

di

Nizza-Lens è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nizza e Lens fanno le “prove generali” della finalissima di Coppa di Francia, che si contenderanno proprio rossoneri e giallorossi tra tre settimane allo Stade de France di Saint-Denis (in programma il prossimo 22 maggio).

I giocatori del Nizza
Pronostico Nizza-Lens: c’è tanto in palio nella prova generale della finale (Instagram) – Ilveggente.it

Per gli ospiti sarà indubbiamente un’occasione per rimpinguare la bacheca, visto che l’onnipotente PSG difficilmente abdicherà dopo essere volato a +6 sulla squadra di Pierre Sage.

I Sang et Or, in ogni caso, non sono ancora del tutto fuori dai giochi: quando mancano 4 turni alla fine della Ligue 1, il Lens può appigliarsi all’aritmetica ma anche al fatto che nella penultima giornata è previsto l’atteso scontro diretto con i parigini. E l’obiettivo di Thauvin e compagni è proprio quello di arrivare alla sfida con i campioni d’Europa quantomeno con lo stesso divario di oggi. La sensazione, però, è che il Lens abbia già perso diversi treni. Una settimana fa il pirotecnico 3-3 in casa del Brest ha il retrogusto di un’occasione gettata via. Da salvare solo la strepitosa reazione dei giallorossi, capaci di rimontare tre gol dopo essere finiti sotto 3-0 dopo i primi 40 minuti.

Thauvin festeggia con i compagni
Pronostico Nizza-Lens: c’è tanto in palio nella prova generale della finale (Instagram) – Ilveggente.it

Il Nizza invece non è ancora salvo matematicamente e punta la Coppa di Francia proprio per evitare di rimanere senza Europa. Sono cinque, attualmente, i punti che separano la squadra di Claude Puel dall’Auxerre terzultimo (che il Nizza affronterà nella prossima giornata). Vietato rilassarsi ma il peggio sembra essere alle spalle: i rossoneri, peraltro, vengono da tre pareggi consecutivi, l’ultimo arrivato al Velodrome nel derby con il Marsiglia, raggiunto nel finale grazie a un calcio di rigore di Wahi (1-1).

Come vedere Nizza-Lens in diretta tv e in streaming

Nizza-Lens è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Under 3.5” è quotata a 3.05 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Per il Lens è forse l’ultimo treno per tenere vivo il sogno scudetto contro un PSG a +6, mentre il Nizza ha bisogno di punti vitali per blindare una salvezza non ancora matematica. La testa di entrambe potrebbe essere parzialmente rivolta alla finale di coppa nazionale del 22 maggio, ma i punti in palio oggi pesano troppo.

Il Lens deve smaltire il folle 3-3 di Brest, dove ha mostrato un carattere d’acciaio rimontando tre gol ma anche preoccupanti lacune difensive. Il Nizza ha pareggiato tre gare di fila in Ligue 1 e davanti al proprio pubblico non perde contro i giallorossi dal lontano 2006. La cabala sorride ai rossoneri in Costa Azzurra e la necessità degli uomini di Puel di strappare i punti salvezza potrebbe prevalere sulla rincorsa scudetto di un Lens apparso un po’ stanco nelle ultime uscite. Ci aspettiamo una gara molto tattica, quasi una partita a scacchi in vista della finale. La scommessa Under 3.5 ci sembra un’ottima alternativa.

Le probabili formazioni di Nizza-Lens

NIZZA (4-3-3): Diouf; Clauss, Mendy, Bah, Oppong, Bard; Louchet, Boudaoui, Abdul Samed, Sanson; Cho.
LENS (4-2-3-1): Risser; Ganiou, Sarr, Baidoo; Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol; Thauvin, Saïd; Edouard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

De Roon e Scamacca

Pronostico Atalanta-Genoa: Bergamo è un tabù per il Grifone

Hojlund e Ramon

Pronostico Como-Napoli, terzo atto Fabregas-Conte: occhio alle motivazioni

Atta

Pronostico Udinese-Torino: ruolino da Europa dallo scossone in panchina