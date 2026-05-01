Pronostico Wolverhampton-Sunderland: un solo risultato per gli ospiti

Wolverhampton-Sunderland, le dritte riguardante la sfida che vedrà protagonisti i Black Cats

Con l’obiettivo di rosicchiare punti preziosi alle altre pretendenti per un posto in Conference League, al Molineux il Sunderland fa visita ad un Wolverhampton matematicamente retrocesso e con la testa già proiettata alla prossima stagione che sarà caratterizzata da un inevitabile ridimensionamento.

Ad impreziosire una partita già di per sé non banale subentra anche un interessante dato statistico: bissando la rotonda vittoria dello Stadium of Light maturata ad ottobre, i Black Cats vincerebbero andata e ritorno contro i Wolves come successo soltanto nel 1949-50.

Amarcord a parte, se i “Lupi” piangono, il Sunderland di certo non ride in questo frangente della stagione. L’umiliante sconfitta (5-0, ndr) patita per mano del Nottingham Forest ha ridimensionato e non poco le speranze di una squadra attesa al varco, in un senso o nell’altro.

Se a ciò si aggiungono i quattro gol incassati per mano dell’Aston Villa, Xhaka e compagni non possono più permettersi passi falsi per non vedere scivolare via quello che da qualche mese è diventato un vero e proprio obiettivo. I margini di errore per gli ospiti, insomma, sembrano essere piuttosto risicati.

Come vedere Wolverhampton-Sunderland in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Sunderland sarà visibile su Sky alle ore 16, al canale 252 dedicato: inoltre la sfida potrà essere seguita in streaming su Sky Go e Now TV.

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Il pronostico

Troppo importante per gli ospiti riuscire a strappare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino: nel contesto di una partita nella quale i Wolves potrebbero comunque riuscire a trovare almeno una volta la via del gol, gli ospiti hanno comunque tutte le carte in regola per imprimere il proprio sigillo sulla contesa.

Le probabili formazioni

WOLVERHMAPTON: Bentley; Mosquera, S. Bueno, Toti; Lima, J. Gomes, Andre, H. Bueno; Mane, Bellegarde; Armstrong.

SUNDERLAND: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2.