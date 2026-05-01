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Pronostico Wolverhampton-Sunderland: un solo risultato per gli ospiti

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Wolverhampton-Sunderland, le dritte riguardante la sfida che vedrà protagonisti i Black Cats

Con l’obiettivo di rosicchiare punti preziosi alle altre pretendenti per un posto in Conference League, al Molineux il Sunderland fa visita ad un Wolverhampton matematicamente retrocesso e con la testa già proiettata alla prossima stagione che sarà caratterizzata da un inevitabile ridimensionamento.

Xhaka e Brobbey
Pronostico Wolverhampton-Sunderland: un solo risultato per gli ospiti (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Ad impreziosire una partita già di per sé non banale subentra anche un interessante dato statistico: bissando la rotonda vittoria dello Stadium of Light maturata ad ottobre, i Black Cats vincerebbero andata e ritorno contro i Wolves come successo soltanto nel 1949-50. 

Amarcord a parte, se i “Lupi” piangono, il Sunderland di certo non ride in questo frangente della stagione. L’umiliante sconfitta (5-0, ndr) patita per mano del Nottingham Forest ha ridimensionato e non poco le speranze di una squadra attesa al varco, in un senso o nell’altro.

Se a ciò si aggiungono i quattro gol incassati per mano dell’Aston Villa, Xhaka e compagni non possono più permettersi passi falsi per non vedere scivolare via quello che da qualche mese è diventato un vero e proprio obiettivo. I margini di errore per gli ospiti, insomma, sembrano essere piuttosto risicati.

Come vedere Wolverhampton-Sunderland in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Sunderland sarà visibile su Sky alle ore 16, al canale 252 dedicato: inoltre la sfida potrà essere seguita in streaming su Sky Go e Now TV.

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Comparazione quote

Il segno 2 si trova a quota 2 su Goldbet, Snai e Sportsbet: gli ospiti partono inevitabilmente con i favori del pronostico dalla loro parte.

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Il pronostico

Troppo importante per gli ospiti riuscire a strappare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino: nel contesto di una partita nella quale i Wolves potrebbero comunque riuscire a trovare almeno una volta la via del gol, gli ospiti hanno comunque tutte le carte in regola per imprimere il proprio sigillo sulla contesa.

Le probabili formazioni

WOLVERHMAPTON: Bentley; Mosquera, S. Bueno, Toti; Lima, J. Gomes, Andre, H. Bueno; Mane, Bellegarde; Armstrong.

SUNDERLAND: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2.

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