Pronostico Modena-Reggiana: serve per forza la vittoria

Modena-Reggiana è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Il rendimento del Modena nel corso dell’ultimo meso è calato tantissimo. La squadra di Sottil nelle ultime cinque partite ha collezionato solamente due pareggi e tre sconfitte. Vero che i playoff sono pressoché blindati, ma è meglio arrivarci con il sorriso.
Il derby emiliano contro la Reggiana è l’occasione migliore. Nessuno vuole regalare nulla ad una squadra, quella ospite, che in caso di sconfitta sarebbe retrocessa quasi sicuro in maniera aritmetica. Il pareggio interno contro il Palermo nell’ultimo turno ha ridato speranza alla formazione granata, ma ormai il più è stato fatto e servirebbe un vero e proprio miracolo per riuscire nell’impresa. Magari si potrebbe rimanere in corsa per i playout all’ultima giornata, visto che ci sono diversi scontri diretti e anche qualche partita complicata per le altre, ma da questo turno il Modena uscirà vincitore.
Direte voi, ma le motivazioni dove stanno? Vero, ma ricordiamo che parliamo di un derby molto sentito e queste partite non hanno un pronostico reale. Hanno solo una cosa: il fatto che una squadra sia molto più forte dell’altra e lo ha dimostrato nel corso dell’annata. Ecco perché il Modena potrebbe vincere questa partita.
Come vedere Modena-Reggiana in diretta tv e in streaming
Modena-Reggiana in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Modena vincente che blinderà anche la posizione di classifica dentro i playoff. Un match importante per la squadra di Sottil che dopo cinque giornate senza sorrisi si riprenderà i tre punti e inizierà a preparare i playoff.
Le probabili formazioni di Modena-Reggiana
MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Wiafe, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.
REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Tripaldelli, Vicari, Mateus, Bonetti; Bertagnoli, Reinhart, Bozhanaj; Lambourde, Portanova; Gondo.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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