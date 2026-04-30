Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa: marcatore e tiri in porta

Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa, dall’Euroderby inglese uscirà una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League. Occhio agli ultimi precedenti in Premier per quanto riguarda i possibili protagonisti.

Il palcoscenico del City Ground si tinge d’Europa per un Euroderby che profuma di storia e nobiltà d’oltremanica. La certezza è una: a Istanbul, nello stadio del Besiktas, ci sarà sicuramente una rappresentante della Premier League.

Con le non irresistibili Friburgo e Braga situate dall’altro lato del tabellone, chi uscirà indenne da questa battaglia delle Midlands tra Nottingham Forest e Aston Villa sarà il favorito d’obbligo per alzare il secondo trofeo continentale per ordine di importanza, succedendo al Tottenham. Gli ultimi precedenti tra connazionali in questa competizione evocano grandi ricordi. Come la vittoria degli Spurs sullo Manchester United un anno fa in finale oppure il successo del Chelsea sull’Arsenal nel 2019 nel derby tutto londinese.

Questa sfida, però, è speciale. Si tratta del primo confronto UEFA in assoluto tra due club separati da appena 80 chilometri, entrambi campioni d’Europa in passato (il mitico Forest di Clough nel ’79 e ’80, il Villa di Barton nell’82) ma a secco di finali da decenni. Nonostante il Villa di Unai Emery sia favorito dai bookmaker e vanti una tradizione favorevole (64 vittorie totali contro le 40 del Forest), il pareggio per 1-1 di poche settimane fa in campionato suggerisce che Vitor Pereira sia in grado di trovare le contromisure per imbrigliare i Villans.

Gibbs-White in coppa è quarto per xG creati

Per questa semifinale d’andata, abbiamo selezionato ben quattro protagonisti pronti a lasciare il segno. Il Villa dovrà fare attenzione al numero 10 del Forest, Marcus Gibbs-White.

È l’anima creativa e realizzativa dei Garibaldi Reds. In Europa League ha già timbrato il cartellino tre volte, ma il dato impressionante sono i 5.8 xG (quarto assoluto nel torneo continentale), segno che si trova sempre in posizione per colpire. Specialista dei calci piazzati e già a segno contro il Villa nel 3-1 di gennaio, Gibbs-White è uno degli uomini più attesi per scardinare la difesa del club di Birmingham.

Emery invece non può prescindere dagli inserimenti letali del suo capitano, John McGinn. Vice-capocannoniere della squadra in Europa con 3 gol, ha già dimostrato di vedere benissimo la porta del Forest, avendo siglato una doppietta nel match d’andata di Premier. La sua capacità di calciare dalla distanza e di riempire l’area lo rende un candidato naturale per centrare lo specchio almeno una volta.

Impossibile, poi, ignorare il capocannoniere della competizione, Igor Jesus. Con 7 gol realizzati ed un volume di occasioni prodotte sbalorditivo (6.72 xG), l’attaccante brasiliano del Forest è il pericolo pubblico numero uno. Anche contro un’organizzazione difensiva d’élite come quella dei Villans, la sua fisicità e il suo fiuto del gol garantiscono almeno una conclusione pericolosa verso la porta del Dibu Martinez.

Almeno due tiri totali, infine, ce li aspettiamo da Morgan Rogers, che agirà da trequartista dietro a Watkins, con licenza di offendere. Con una media di 1,5 tiri totali a partita in questa edizione e già due reti all’attivo, è uno dei giocatori più propositivi dell’Aston Villa. La propensione al tiro, unita alla libertà tattica che gli concederà Emery, rende l’over 1,5 tiri totali una scelta estremamente probabile.

Quindi, ricapitolando: Gibbs-White marcatore plus, McGinn over 0,5 tiri in porta plus, Igor Jesus over 0,5 tiri in porta plus e Rogers over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 8,12 volte la posta.