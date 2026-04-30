Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incroci

Carrarese-Cesena è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
I padroni di casa il loro obiettivo, quello della salvezza, lo hanno raggiunto. Gli ospiti invece sono fuori dalla zona playoff e c’è la sensazione che se la giocheranno fino all’ultima giornata. Di certo, la Carrarese, non vuole salutare il pubblico amico con una sconfitta.
In questa penultima giornata della stagione regolare non è che ci sia chissà quale grossa posta in palio in questa partita. Certo, le maggiori motivazioni ce l’hanno gli uomini di Cole che ancora sognano appunto un posto nella stagione non regolare, ma sanno benissimo che uscire indenni da questo campo non sarà del tutto semplice. La Carrarese nel proprio stadio ha un filotto di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre e vuole chiudere con il sorriso. E quindi, siccome il pareggio al Cesena per tenere la fiammella accesa potrebbe stare comodo, allora è evidente che questo match sia incanalato verso questi binari.
Un punto e tutti felici. Una squadra insomma festeggerà, un’altra rimarrà attaccata ad un treno da prendere all’ultima giornata.
Come vedere Carrarese-Cesena in diretta tv e in streaming
Carrarese-Cesena in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il pareggio tornerà a farsi vedere in un confronto tra queste due formazioni dopo cinque gare. Una sfida, tra le altre cose, da almeno una rete per squadra.
Le probabili formazioni di Carrarese-Cesena
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes Minucci, Ruggeri; Bouah, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni; Di Stefano, Abiuso.
CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza; Bastoni, Bisoli; Shpendi, Berti, Olivieri; Cerri.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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