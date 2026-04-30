Home » CALCIO » Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incroci

Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incroci

di

Carrarese-Cesena è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico 

I padroni di casa il loro obiettivo, quello della salvezza, lo hanno raggiunto. Gli ospiti invece sono fuori dalla zona playoff e c’è la sensazione che se la giocheranno fino all’ultima giornata. Di certo, la Carrarese, non vuole salutare il pubblico amico con una sconfitta.

Pronostico Carrarese-Cesena
Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incroci (Profilo Instagram Cesena) – Ilveggente.it

In questa penultima giornata della stagione regolare non è che ci sia chissà quale grossa posta in palio in questa partita. Certo, le maggiori motivazioni ce l’hanno gli uomini di Cole che ancora sognano appunto un posto nella stagione non regolare, ma sanno benissimo che uscire indenni da questo campo non sarà del tutto semplice. La Carrarese nel proprio stadio ha un filotto di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre e vuole chiudere con il sorriso. E quindi, siccome il pareggio al Cesena per tenere la fiammella accesa potrebbe stare comodo, allora è evidente che questo match sia incanalato verso questi binari.

Un punto e tutti felici. Una squadra insomma festeggerà, un’altra rimarrà attaccata ad un treno da prendere all’ultima giornata.

Come vedere Carrarese-Cesena in diretta tv e in streaming

Carrarese-Cesena in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.63 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il pareggio tornerà a farsi vedere in un confronto tra queste due formazioni dopo cinque gare. Una sfida, tra le altre cose, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Carrarese-Cesena

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes Minucci, Ruggeri; Bouah, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni; Di Stefano, Abiuso.
CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza; Bastoni, Bisoli; Shpendi, Berti, Olivieri; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Pisa-Lecce

Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale