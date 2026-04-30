Pronostico Empoli-Avellino: la salvezza all’ultima giornata

Empoli-Avellino è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Fabio Caserta, tecnico dell’Empoli, sa benissimo che questa è l’ultima occasione per vincere e sperare di uscire direttamente dalla zona playout. Non è semplice contro l’Avellino di Ballardini, una squadra che sogna i playoff.

Certo, gli ospiti sanno benissimo che giocare la post season sarebbe qualcosa in più, ma di possibilità poi di salire ce ne sarebbero poche, perché tra Palermo in primis, e poi tra una tra Frosinone e Monza, il compito è complicato. Questo non vuole dire che i campani non ci proveranno, ma di sicuro partono sfavoriti nel corso di questo match. Perché le pressioni e le motivazioni che hanno i padroni di casa devono per forza essere messe in campo per conquistare tre punti che si potrebbero rivelare davvero decisivi.

L’Empoli non ha altra possibilità, deve vincere. E davanti al proprio pubblico viene da cinque utili di fila anche se i pareggi sono ben quattro. Ma stavolta Caserta riuscirà a prendersi la vittoria e quindi poi giocarsi, anche la salvezza diretta, nell’ultima giornata di questo campionato.

Come vedere Empoli-Avellino in diretta tv e in streaming

Empoli-Avellino in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Per quanto spiegato prima ci aspettiamo una vittoria dell’Empoli in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Empoli-Avellino

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Ebuehi; Ceesay, Ilie; Shpendi.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancelotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1