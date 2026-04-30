Pronostico Bari-Entella: si prendono l’ultima occasione

Bari-Entella è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
A due giornate dal termine della stagione regolare il Bari sarebbe retrocesso e l’Entella salvo. Ma è tutto da scrivere il futuro. E per i galletti è l’ultima occasione. Che si possono davvero prendere.
In generale il Bari, nonostante in questa annata abbia mostrato dei grossi segnali negativi, ha le carte in regola per avere la meglio su una squadra che ha costruito in casa il malloppo verso da parte fino ad oggi. L’Entella, infatti, quando si allontana dal pubblico amico, fa una grossa fatica. I pugliesi invece nel corso delle ultime cinque gare giocate al San Nicola hanno vinto due volte. La spinta dei tifosi sarà fondamentale per evitare la tragedia della retrocessione in Serie C. Anche se poi ci saranno da giocare almeno i playout, nella migliore delle ipotesi. Impossibile che questa squadra possa uscire del tutto dalla zona colorata di rosso.
L’Entella in trasferta viene dal pareggio di Empoli ma prima ci aveva rimesso le penne contro Mantova e Pescara senza segnare nemmeno un gol. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite per i liguri. Insomma, il cammino per la permanenza si giocherà tutto all’ultima giornata. Con un poco di timore, è giusto anche questo. Ma il Bari vincendo, come crediamo, si prenderà l’ultima opportunità.
Come vedere Bari-Entella in diretta tv e in streaming
Bari-Entella in programma venerdì alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Bari vincente, per il sogno salvezza. Entella che potrebbe anche non essere risucchiato nella zona playout con una sconfitta. Ma sul fatto che i padroni di casa vinceranno questa partita abbiamo pochi dubbi. Sarà una gara comunque da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Bari-Entella
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mane, Maggiore, Artioli, Piscopo; Braunoder, Rao; Moncini.
ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti, Karic, Benedetti, Franzoni, Di Mario; Cuppone, Guiu.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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