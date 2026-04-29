Pronostici Atletico Madrid-Arsenal: la doppia ammoniti con una sorpresa

Atletico Madrid-Arsenal, le scelte riguardanti i due ammoniti da monitorare con attenzione: ecco tutte le dritte

Al “Wanda Metropolitano” va in scena la seconda semifinale di Champions League che, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe regalare le stesse emozioni di Psg-Bayern. Il match tra Atletico e Arsenal, infatti, mette difronte due squadre piuttosto ermetiche e abituate a gestire in modo non troppo frenetico i ritmi dell’incontro.

Parso piuttosto in ombra contro il Barcellona, Llorente dovrebbe faticare e non poco ad assorbire la velocità di Martinelli, in grado di creare non pochi grattacapi grazie alle sue sortite.

Il jolly di Simeone ha rimediato sette ammonizioni tra campionato e Champions League denotando una tendenza generale a soffrire avversari imprevedibili sin dai primi passi: giocare terzino basso non lo aiuterà.

Quattro gialli in Champions e quattro in campionato: Zubimendi è un altro profilo tutt’altro che abituato ad andare per il sottile come dimostrano i sessantasei tackles effettuati in Premier League. L’ex Real Sociedad sa essere un vero e proprio mastino quando aumenta il tasso agonistico dell’incontro: la garra di certo non gli manca.

Sia Llorente che Zubimendi, dunque, sono opzioni credibili in chiave ammoniti plus: la quota è 10,18 su Goldbet.

Chi volesse osare e aggiungere anche Ruggeri ammonito o sostituto (Madueke prima e Saka poi sono sicuramente temibili), trova la quota complessiva a 70 su SNAI.