Pronostici Atletico Madrid-Arsenal: la doppia ammoniti con una sorpresa

Atletico Madrid-Arsenal, le scelte riguardanti i due ammoniti da monitorare con attenzione: ecco tutte le dritte
Al “Wanda Metropolitano” va in scena la seconda semifinale di Champions League che, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe regalare le stesse emozioni di Psg-Bayern. Il match tra Atletico e Arsenal, infatti, mette difronte due squadre piuttosto ermetiche e abituate a gestire in modo non troppo frenetico i ritmi dell’incontro.
Parso piuttosto in ombra contro il Barcellona, Llorente dovrebbe faticare e non poco ad assorbire la velocità di Martinelli, in grado di creare non pochi grattacapi grazie alle sue sortite.
Il jolly di Simeone ha rimediato sette ammonizioni tra campionato e Champions League denotando una tendenza generale a soffrire avversari imprevedibili sin dai primi passi: giocare terzino basso non lo aiuterà.
Quattro gialli in Champions e quattro in campionato: Zubimendi è un altro profilo tutt’altro che abituato ad andare per il sottile come dimostrano i sessantasei tackles effettuati in Premier League. L’ex Real Sociedad sa essere un vero e proprio mastino quando aumenta il tasso agonistico dell’incontro: la garra di certo non gli manca.
- Sia Llorente che Zubimendi, dunque, sono opzioni credibili in chiave ammoniti plus: la quota è 10,18 su Goldbet.
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