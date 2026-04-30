Pronostici Braga-Friburgo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Braga-Friburgo, i portoghesi sognano di tornare a giocare una finale europea dopo 15 anni mentre per i tedeschi è la prima storica semifinale continentale.

Il Braga, a 15 anni di distanza dall’ultima finale europea (persa a Dublino contro i connazionali del Porto), cerca di ritornare nell’élite del calcio continentale. Se può provarci è grazie ad un cammino fatto di rimonte epiche e carattere d’acciaio. Le vittorie roboanti nelle gare di ritorno contro Ferencvaros e Siviglia tra ottavi e quarti hanno confermato che la formazione di Carlos Vicens non muore praticamente mai.

Di fronte, però, c’è la vera favola dell’edizione di questa dell’Europa League, il Friburgo, alla sua storica prima semifinale europea e reduce da un percorso netto nella fase ad eliminazione diretta dove ha letteralmente travolto Genk e Celta Vigo con un 6-1 complessivo. Tra il pragmatismo offensivo dei portoghesi e l’entusiasmo dei Breisgau-Brasilianer, la semifinale d’andata promette di essere un incrocio di stili ad alta intensità. Un match in cui l’esperienza dei senatori dovrà fare i conti con l’imprevedibilità delle nuove sorprese europee.

Horta è l’anima di questo Braga

Ma quali sono i profili più caldi da inserire in schedina? Per quanto riguarda il pronostico sul marcatore indichiamo Ricardo Horta. È l’anima e il simbolo del Braga dal 2016. Con 4 gol è attualmente il miglior marcatore dei lusitani nel torneo, ma è il dato sugli xG (3,63) e sugli assist (4) a descrivere la sua centralità totale nella manovra della squadra di Vicens. Partendo dalla trequarti sinistra, Horta ha la qualità necessaria per inventare la giocata decisiva. E dunque per trascinare i suoi compagni verso la vittoria casalinga.

Anche il Friburgo punta sull’esperienza. E un altro “fedelissimo” che non tradisce mai è l’italo-tedesco Vincenzo Grifo. Il capitano del club tedesco, a 33 anni, vive una seconda giovinezza europea: 4 gol e 3 assist finora. Specialista assoluto dei calci piazzati e fulcro della fase offensiva tedesca, Grifo troverà sicuramente lo spazio per testare i riflessi del portiere avversario almeno una volta durante il match.

Yuito Suzuki è la grande rivelazione nipponica dello scacchiere di Schuster. Il fantasista giapponese classe 2001 non è solamente il capocannoniere del Friburgo in Europa League con 4 reti, ma è un giocatore che sente la porta costantemente. La sua capacità di inserirsi tra le linee e la sua intraprendenza al tiro ne fanno il candidato ideale per superare la soglia dei due tiri totali in una gara che si preannuncia aperta.

Concludiamo la nostra disamina con la “macchina da gol” di questo Braga, l’uruguaiano Rodrigo Zalazar. Se cercate la pericolosità pura, lui è l’uomo giusto. In Europa League domina quasi tutte le statistiche dei portoghesi con 2,4 tiri totali e 0,9 tiri nello specchio di media a partita. Con ben 16 centri in campionato (capocannoniere della squadra in Liga Portugal), l’ex Schalke 04 ed Eintracht Francoforte è il terminale offensivo più temibile. E vorrà confermare il suo status anche sul palcoscenico internazionale. Un suo tiro in porta è praticamente una certezza.

Quindi, ricapitolando: Horta marcatore plus, Grifo over 0,5 tiri in porta plus, Suzuki over 1,5 tiri totali plus e Zalazar over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 9,14 volte la posta.