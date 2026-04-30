Pronostici Copa Libertadores 1 maggio: difesa d’acciaio con il nuovo allenatore

Copa Libertadores, si conclude la terza giornata della fase a gironi. Il Corinthians, rinato con Fernando Diniz al timone, vuole restare a punteggio pieno.

L’ultimo atto di questa intensa terza giornata di Copa Libertadores si sposta a San Paolo, dove il Corinthians cerca la fuga definitiva, per poi toccare le vette di La Paz e i campi di Argentina e Colombia.

Il Timao attualmente è una delle squadre più in forma del continente. Da quando Fernando Diniz ha preso il comando, il Corinthians è diventato un bunker inespugnabile: sei clean sheet consecutivi e un’identità tattica fluida che esalta la costruzione dal basso e l’ampiezza dei terzini. Primi nel Gruppo E a punteggio pieno (4 gol fatti, neanche uno subito), i brasiliani vedono la qualificazione a un passo. Di fronte troveranno un Peñarol ferito e in piena emergenza: i gialloneri hanno un solo punto in coppa e arrivano a San Paolo decimati da ben otto infortuni. Con Diego Aguirre costretto a fare i salti mortali per schierare un undici competitivo, l’impresa uruguaiana appare proibitiva.

La solidità difensiva di Diniz suggerisce una gara controllata, dove il Corinthians potrebbe imporsi senza subire gol. L’Under 2.5 resta in ogni caso un’ottima alternativa vista l’organizzazione tattica dei padroni di casa.

Le previsioni sulle altre partite

Il viaggio prosegue a La Paz, dove l’altitudine sarà il dodicesimo uomo per il Bolivar contro il Fluminense. Entrambe le squadre sono ferme a un punto e la sfida è già un bivio potenzialmente decisivo. Il Flu proverà a far valere la tecnica superiore per gestire la pressione dell’aria rarefatta e colpire in contropiede, ma i padroni di casa sulle alture partono sempre con un vantaggio fisico non indifferente. Il pronostico 1X+Gol riflette una gara che promette occasioni da ambo le parti.

Spostandoci ai match più “scontati” sulla carta, l’Independiente Medellín non può permettersi passi falsi con il Cusco. I colombiani devono recuperare terreno su Flamengo ed Estudiantes e la debolezza difensiva dei peruviani (ancora a zero punti) è l’occasione perfetta per ritrovare i tre punti in casa. Infine, l’Independiente Rivadavia punta al colpo grosso: primi nel Gruppo C a punteggio pieno, gli argentini ospitano il La Guaira. Con una media di 2,2 gol fatti e una solidità interna impressionante (segnano quasi sempre nel primo tempo), l’1+Over 1.5 è la scelta più logica per una squadra che ha perso soltanto una volta nelle ultime 21 gare casalinghe.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Independiente Rivadavia (in Independiente Rivadavia-La Guaira)

Bolivar o pareggio (in Bolivar-Fluminense)

Independiente Medellin (in Independiente Medellin-Cusco)

La partita da almeno due gol complessivi

Independiente Rivadavia-La Guaira

La partita da almeno un gol per parte

Bolivar-Fluminense

La partita da meno di tre gol complessivi

Corinthians-Penarol

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” in Corinthians-Penarol è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet. Il segno “Gol” in Bolivar-Fluminense è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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