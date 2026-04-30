Pronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: marcatore e tiri in porta

Pronostici Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, dopo aver eliminato la Fiorentina i londinesi dovranno fare i conti con i temibili ucraini di Arda Turan e la loro “colonia” verdeoro.

Shakhtar Donetsk e Crystal Palace sono pronti a sfidarsi nel primo round di una semifinale di Conference League che profuma di storia. Per le Eagles di Oliver Glasner, il traguardo è leggendario: si tratta della loro prima finale europea di sempre.

Nonostante un cammino meno lineare del previsto (passando per i playoff contro lo Zrinjski e soffrendo con l’AEK Larnaca), il Palace ha mostrato i muscoli nei quarti, schiantando la Fiorentina. Tre a zero senz’appello a Londra e sconfitta indolore per 2-1 al “Franchi”.

Dall’altro lato del campo, tuttavia, i londinesi troveranno la nobiltà d’Europa dell’Est. Lo Shakhtar di Arda Turan, una squadra che sa come si vincono i trofei internazionali (Coppa UEFA/Europa League 2009). E che sta dominando il campionato ucraino: manca poco all’aritmetica. Con la solita nutrita e talentuosa “colonia” brasiliana ed un attacco capace di segnare 9 gol tra ottavi e quarti, gli arancioneri non partono affatto battuti nel campo neutro di Cracovia (Polonia), decisi a far pesare la propria maggiore esperienza in queste fasi della competizione.

In Conference Sarr si scatena

Il senegalese Ismaila Sarr è senza alcun dubbio la punta di diamante del Crystal Palace in questa competizione. Con 7 gol realizzati, occupa il terzo gradino del podio dei cannonieri della Conference 2025-26. La sua velocità devastante in campo aperto è la kryptonite ideale per la difesa dello Shakhtar Donetsk, che tende a concedere spazi quando alza il baricentro. Sarr è in uno stato di grazia assoluto e Glasner punterà su di lui per compiere un passo decisivo verso la finale di Lipsia.

I maggiori pericoli per i londinesi potrebbero invece arrivare da destra. Il giovane brasiliano Alisson Santana, 21 anni a settembre ed ex Atletico Mineiro, è l’uomo copertina della “Samba-Donetsk”. Reduce da una prova mostruosa contro l’AZ Alkmaar (tre gol totali tra andata e ritorno contro gli olandesi), Santana si troverà di fronte Sosa, chiamato a sostituire l’infortunato Mitchell. Un duello che pende a favore dell’imprevedibilità del brasiliano, capace di centrare lo specchio con estrema facilità.

Ma il Palace dovrà fare molta attenzione anche all’altra ala degli arancioneri, quella mancina. Parliamo di Newerton, che rischia di essere un pericolo costante. Con una media di 1.9 tiri a partita, è secondo solo a Kaua Elias per intraprendenza offensiva nella squadra di Turan. È un giocatore che non ha alcun timore di tentare la giocata individuale e la conclusione. Il segno over 1,5 tiri totali è quasi una garanzia in questo match.

L’ultimo nome da aggiungere alla lista è quello di Yeremi Pino. L’infortunio di Guessand spalanca le porte all’ex Villarreal. E non si tratta certo un comprimario. Con una media di 1.5 tiri totali a partita, è il terzo giocatore più pericoloso del Palace per volume di conclusioni. Crediamo che, grazie alla sua qualità tecnica e la sua esperienza in campo internazionale, sia un candidato naturale per testare i riflessi del portiere ucraino Riznyk almeno una volta.

Quindi, ricapitolando: Sarr marcatore plus, Alisson Santana over 0,5 tiri in porta plus, Pino over 0,5 tiri in porta plus e Newerton over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 7,88 volte la posta.