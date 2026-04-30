I pronostici di giovedì 30 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 30 aprile, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo

Dopo lo scorso turno eliminatorio, anche Europa League e Conference League sono rimaste senza squadre italiane. Nelle semifinali di Europa League ci sarà un derby inglese che ha il sapore di finale anticipata tra Nottingham Forest e Aston Villa.

Con le non irresistibili Friburgo e Braga situate dall’altro lato del tabellone, chi uscirà indenne da questa battaglia delle Midlands tra Nottingham Forest e Aston Villa sarà il favorito d’obbligo per alzare il secondo trofeo continentale per ordine di importanza, succedendo al Tottenham. Gli ultimi precedenti tra connazionali in questa competizione evocano grandi ricordi. Come la vittoria degli Spurs sullo Manchester United un anno fa in finale oppure il successo del Chelsea sull’Arsenal nel 2019 nel derby tutto londinese.

Questa sfida, però, è speciale. Si tratta del primo confronto UEFA in assoluto tra due club separati da appena 80 chilometri, entrambi campioni d’Europa in passato (il mitico Forest di Clough nel ’79 e ’80, il Villa di Barton nell’82) ma a secco di finali da decenni. Nonostante il Villa di Unai Emery sia favorito dai bookmaker e vanti una tradizione favorevole (64 vittorie totali contro le 40 del Forest), il pareggio per 1-1 di poche settimane fa in campionato suggerisce che Vitor Pereira sia in grado di trovare le contromisure per imbrigliare i Villans.

In Conference League si sfidano invece Shaktar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Nottingham Forest-Aston Villa, Europa League, ore 21:00

Vincenti

AL KHOLOOD O PAREGGIO (in Al Kholood-Al-Fayha, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Al Kholood-Al-Fayha, Saudi Pro League ore 20:00) RAYO VALLECANO O PAREGGIO (in Rayo Vallecano-Strasburgo, Conference League , ore 21:00)

(in Rayo Vallecano-Strasburgo, Conference League ore 21:00) BRAGA O PAREGGIO (in Braga-Friburgo, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo Glimt-Start , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Braga-Friburgo, Europa Liga, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace , Conference League , ore 21:00

, , ore 21:00 Nottingham Forest-Aston Villa , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Al Okhdoud-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 18:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.38 GOLDBET ; 13.33 SPORTBET; 12.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Al Kholood-Al Fayha, Saudo Pro League, ore 20:00