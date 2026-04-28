Pronostico Stockport-Port Vale: sorpasso playoff

Stockport-Port Vale è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico

Il Port Vale, l’unica soddisfazione in questa stagione, se l’è tolta andando a giocare in Fa Cup contro il Chelsea a Stamfrod Bridge. Perdendo ovviamente, ma almeno è stata una gioia quella giornata.

Per il resto, il club che martedì sera sarà ospite dello Stockport, è retrocesso da un pezzo. Mentre, i padroni di casa, hanno una bella opportunità: prendersi i tre punti vorrebbe dire superare il Bolton al terzo posto in classifica e poi andare a difendere appunto quella posizione nell’ultima giornata che manca alla chiusura della regular season.

Basta questo, ovviamente, oltre tutti gli altri fattori – motivazioni, numeri, qualità della rosa e cammino interno dei padroni di casa – per spingerci a dire, ma non siamo gli unici a farlo, che questo match appare abbastanza indirizzato sin da quando è stato programmato in calendario. Lo Stockport non può in nessun modo perdere questa occasione di allungare in classifica, intanto, e anche di mettere la certezza dei playoff. Sì, perché ci sarebbero molte squadre, ancora, che se la possono giocare. Ma questi tre punti metterebbero il lucchetto.

Come vedere Stockport-Port Vale in diretta tv e in streaming

Stockport-Port Vale in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Stockport è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.82 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Nessuna possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa da una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Stockport-Port Vale

STOCKPORT (4-2-3-1): Addai; Gardner, Wootton, Pye, Edun; Norwood, Bailey; Stokes, Barry, Mothersille; Sidibeh.

PORT VALE (3-4-3): Gauci; Lawerence-Gabriel, Humphreys, C. Hall; Hernandez, Croasdale, Shipley, Headley; Waine, Sherif, Archer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1