Pronostico Stockport-Port Vale: sorpasso playoff

Stockport-Port Vale è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico
Il Port Vale, l’unica soddisfazione in questa stagione, se l’è tolta andando a giocare in Fa Cup contro il Chelsea a Stamfrod Bridge. Perdendo ovviamente, ma almeno è stata una gioia quella giornata.
Per il resto, il club che martedì sera sarà ospite dello Stockport, è retrocesso da un pezzo. Mentre, i padroni di casa, hanno una bella opportunità: prendersi i tre punti vorrebbe dire superare il Bolton al terzo posto in classifica e poi andare a difendere appunto quella posizione nell’ultima giornata che manca alla chiusura della regular season.
Basta questo, ovviamente, oltre tutti gli altri fattori – motivazioni, numeri, qualità della rosa e cammino interno dei padroni di casa – per spingerci a dire, ma non siamo gli unici a farlo, che questo match appare abbastanza indirizzato sin da quando è stato programmato in calendario. Lo Stockport non può in nessun modo perdere questa occasione di allungare in classifica, intanto, e anche di mettere la certezza dei playoff. Sì, perché ci sarebbero molte squadre, ancora, che se la possono giocare. Ma questi tre punti metterebbero il lucchetto.
Come vedere Stockport-Port Vale in diretta tv e in streaming
Stockport-Port Vale in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Nessuna possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa da una vittoria dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Stockport-Port Vale
STOCKPORT (4-2-3-1): Addai; Gardner, Wootton, Pye, Edun; Norwood, Bailey; Stokes, Barry, Mothersille; Sidibeh.
PORT VALE (3-4-3): Gauci; Lawerence-Gabriel, Humphreys, C. Hall; Hernandez, Croasdale, Shipley, Headley; Waine, Sherif, Archer.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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