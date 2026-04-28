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Pronostico Peterborough-Mansfield: rinascita salvezza

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Peterborough-Mansfield è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico 

Il Peterborough padrone di casa, in questo momento, ha due punti in più rispetto alla zona retrocessione. Un momento delicato per la squadra che gioca davanti al pubblico amico, che non conosce il dolce gusto della vittoria da sei partite.

Pronostico Peterborough-Mansfield
Pronostico Peterborough-Mansfield: rinascita salvezza (Profilo Instagram Peterborough) – Ilveggente.it

Non ha invece problemi di classifica il Mansfield, una formazione salva da un pezzo – ha fatto 61 punti – e che giocando senza nessun pensiero si sta togliendo un certo numero di soddisfazioni: sono quattro i risultati utili di fila, le ultime due sono addirittura vittorie, e una voglia di cercare di chiudere così il campionato. Occhio però, perché non sarà ovviamente semplice nella serata di martedì, e il motivo lo avrete capito dalla situazione di classifica della squadra di casa.

Deve vincere il Peterborough per allontanarsi. Deve farlo perché i tre punti servono in maniera clamorosa. E questa è una situazione, visto lo stato di tranquillità della squadra che verrà affrontata, che deve essere sfruttata nel migliore dei modi. Ecco perché crediamo in una clamorosa vittoria interna.

Come vedere Peterborough-Mansfield in diretta tv e in streaming

Peterborough-Mansfield in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.

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Il pronostico

Evidente che, per quanto vi abbiamo raccontato prima, una vittoria dei padroni di casa ci può serenamente stare. Una sfida che potrebbe permettere al Peterborough di allungare in classifica e avvicinare in maniera molto sensibile la salvezza.

Le probabili formazioni di Peterborough-Mansfield

PETERBOROUGH (4-5-1): Bass; Dornelly, Okagbue, Lees, Mills; Collins, Lisbie, Garbett, Morgan, Shofowoke; Leonard.
MANSFIELD (4-5-1): Roberts; McLaughlin, Sweeney, Hewitt, Knoyle; Reed, Hendry, Roberts, Russell, Akins; Evans.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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