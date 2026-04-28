Pronostico Northampton-Barnsley: almeno una festeggia

Northampton-Barnsley è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico

Almeno è una giornata di festa per una squadra. Quella ospite, ovviamente: il Barnsley infatti, nello scorso fine settimana, ha raggiunto la certezza della salvezza. A poche giornate dal termine si può stare sereni. I padroni di casa, invece, da un pezzo sono retrocessi. Con la peggiore difesa del campionato.

In 44 partite giocate il Northampton ha preso la bellezza di 70 gol. Una media altissima ovviamente che ha privato questa squadra nel corso dell’anno di avere anche il minimo pensiero di rimanere in League One. Una gara quindi che per quanto riguarda la classifica da dire non ha assolutamente nulla, quindi i tifosi si possono aspettare anche un certo divertimento.

Ora, il Northampton è ultimo in classifica anche per via di una rosa molto scarsa – concedeteci il temine – per il campionato. Mentre il Barnsley, forse, avrebbe meritato una graduatoria diversa. Ma ormai i giochi sono fatti. Ma come detto, di sicuro, da questo match, un po’ di divertimento ce lo aspettiamo. E allora, andiamo a vedere insieme nel nostro pronostico come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Northampton-Barnsley in diretta tv e in streaming

Northampton-Barnsley in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barnelsy è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.55 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Almeno un gol per squadra, quando ci sono questi tipi di match che non hanno nessun valore allora si potrebbe arrivare al divertimento. Un gol per squadra e, comunque, sempre vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Northampton-Barnsley

NORTHAMPTON (42-3-1): Burge; McCarthy, Dyche, Guthrie, Guinness-Walker; Fornah, McGeehan, Campbell, List; Evans, Hoskins.

BARNSLEY (4-2-3-1): Goodman; O’Keeffe, De Gevigney, O’Connell, Earl; Bland, Connell; Phillips, Kelly, Cleary; McGoldrick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2