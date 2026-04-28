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Pronostico Northampton-Barnsley: almeno una festeggia

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Northampton-Barnsley è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico 

Almeno è una giornata di festa per una squadra. Quella ospite, ovviamente: il Barnsley infatti, nello scorso fine settimana, ha raggiunto la certezza della salvezza. A poche giornate dal termine si può stare sereni. I padroni di casa, invece, da un pezzo sono retrocessi. Con la peggiore difesa del campionato.

Pronostico Northampton-Barnsley
Pronostico Northampton-Barnsley: almeno una festeggia (Profilo Instagram Northampton) – Ilveggente.it

In 44 partite giocate il Northampton ha preso la bellezza di 70 gol. Una media altissima ovviamente che ha privato questa squadra nel corso dell’anno di avere anche il minimo pensiero di rimanere in League One. Una gara quindi che per quanto riguarda la classifica da dire non ha assolutamente nulla, quindi i tifosi si possono aspettare anche un certo divertimento.

Ora, il Northampton è ultimo in classifica anche per via di una rosa molto scarsa – concedeteci il temine – per il campionato. Mentre il Barnsley, forse, avrebbe meritato una graduatoria diversa. Ma ormai i giochi sono fatti. Ma come detto, di sicuro, da questo match, un po’ di divertimento ce lo aspettiamo. E allora, andiamo a vedere insieme nel nostro pronostico come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Northampton-Barnsley in diretta tv e in streaming

Northampton-Barnsley in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della League One, dalle nostre parti, non sono stati acquisiti da nessuno.

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Il pronostico

Almeno un gol per squadra, quando ci sono questi tipi di match che non hanno nessun valore allora si potrebbe arrivare al divertimento. Un gol per squadra e, comunque, sempre vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Northampton-Barnsley

NORTHAMPTON (42-3-1): Burge; McCarthy, Dyche, Guthrie, Guinness-Walker; Fornah, McGeehan, Campbell, List; Evans, Hoskins.
BARNSLEY (4-2-3-1): Goodman; O’Keeffe, De Gevigney, O’Connell, Earl; Bland, Connell; Phillips, Kelly, Cleary; McGoldrick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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