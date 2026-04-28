Pronostico Al Khaleej-Al Najma: zero motivazioni

Al Khaleej-Al Najma è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Da un lato c’è una squadra salva, che non ha nulla da chiedere. Dall’altro ce n’è una già retrocessa che pensa solamente alla prossima stagione. Quando si arriva a questo punto della stagione è evidente che le motivazioni non ci sono, almeno per alcuni club.
Al Khaleej e al Najma si ritrovano in questa situazione. Con dei numeri spaventosi soprattutto se guardiamo la formazione ospite che è riuscita, nel corso di queste trenta partite di campionato, a raccogliere solamente undici punti e a prendere 69 gol. Una valanga. Si è capito sin da subito che ci sarebbero state delle grosse difficoltà a centrare la salvezza. Poi, dopo un poco, si è capito che non ce ne sarebbero proprio state. Detto questo, nonostante le zero motivazioni, almeno i padroni di casa possono in qualche modo migliorare la propria classifica che è serena a metà. Con tre punti possono raggiungere il decimo posto, che non cambia nulla fondamentalmente, ma che può fare sempre piacere.
Insomma, per tutto quello che vi abbiamo scritto è evidente che l’Al Khaleej possa vincere questa partita. E, la dovrebbe vincere, senza particolari problemi.
Come vedere Al Khaleej-Al Najma in diretta tv e in streaming
Al Khaleej-Al Najma in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Khaleej è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.67 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Zero motivazioni ma voglia di divertirsi, questo sì. Ed è per tale motivo che ci aspettiamo almeno una partita da tre reti complessive. Con la vittoria, pure abbastanza semplice, dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Al Khaleej-Al Najma
AL KHALEEJ (4-4-2): Moris; Al Hamsal, Al Hafith, Al Khabrani, Rebocho; Masouras, Kanabah, Kourbelis, Fernandes; Fourtonis, King.
AL NAJMA (3-5-2): Victor Braga; Al Harabi, Al Fatil, Samir Caetano; Al Hawsari, Boutobba, Dunga, Guga, Vitao; Lazaro, Felippe Cardoso.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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