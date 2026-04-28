Pronostici PSG-Bayern Monaco: marcatore e tiri in porta

Pronostici PSG-Bayern Monaco, ecco le nostre scelte in vista di questa semifinale stellare in cui si sfideranno le due squadre in questo momento più forti (e belle) del mondo.

Al Parco dei Principi di Parigi va in scena il primo atto di una semifinale di Champions League che profuma di epica moderna. Non è solo la riedizione della finale del 2020, ma lo scontro tra due filosofie che stanno ridefinendo i canoni estetici del calcio europeo.

Il PSG di Luis Enrique, architetto di un sistema liquido ma capace di asfissiare gli avversari col possesso e colpire con accelerazioni brutali, e il Bayern Monaco di Vincent Kompany, una macchina da guerra totale che ha già polverizzato i record della Bundesliga e giunge a questo match con lo scalpo del Real Madrid, battuto sia all’andata che al ritorno con un punteggio complessivo di 6-4.

I parigini arrivano forti di una solidità difensiva impressionante nelle ultime 4 gare della fase a eliminazione diretta, ma dovranno fare i conti con l’incubo di una tradizione recente che vede i bavaresi dominatori nella coppa dalle grandi orecchie (5 vittorie bavaresi negli ultimi 5 precedenti nella competizione regina). Con un’enorme quantità di stelle pronte ad accendere e infiammare la notte della capitale transalpina, la posta in gioco trascende la semplice finale di Budapest. È la sfida per stabilire chi, in questo momento, detenga lo scettro del gioco più bello (ed efficace, aggiungiamo noi) del pianeta.

Luis Diaz ha già castigato il PSG

Per quanto riguarda le giocate sui singoli, c’è un po’ l’imbarazzo della scelta. Ed è per questo che abbiamo selezionato dei profili che garantiscono volume di gioco e pericolosità costante.

Il PSG dovrà fare molta attenzione a Luis Diaz. Il colombiano è l’uomo dei grandi appuntamenti e ha già dimostrato di poter ferire a morte la difesa parigina. Nella League Phase è stato l’assoluto protagonista con una doppietta d’autore (prima di ricevere un cartellino rosso) proprio al Parco dei Principi. La sua capacità di tagliare verso il centro partendo da sinistra lo rende il candidato numero uno a trovare il guizzo vincente.

La spina nel fianco del Bayern Monaco potrebbe essere invece Kvicha Kvaratskhelia. L’ex Napoli è il faro offensivo di Luis Enrique e il capocannoniere del PSG in questa edizione con ben 8 centri. Con una media di 1.1 tiri nello specchio a partita, il georgiano è il giocatore che più di tutti cerca la porta, beneficiando della libertà di manovra concessagli dal tecnico spagnolo. In una sfida dove il PSG dovrà cercare il vantaggio, i suoi tentativi saranno la costante della serata.

Anche il Pallone d’Oro Ousmane Dembélé sarà verosimilmente un fattore. Secondo per xG (3.86) tra i parigini, vanta una media di 2.4 tiri totali a partita. La sua propensione a tentare la conclusione sia in dribbling che dalla distanza, unita alla sua importanza tattica nel sistema di Luis Enrique, rende l’over 2,5 sui tiri totali una base estremamente solida.

Non possiamo non considerare, infine, il giocatore del momento: Michael Olise. Il gioiello di Kompany è difatti in uno stato di grazia clamoroso. Oltre ai 4 gol e ai 6 assist, Olise ha una media di 1.5 tiri in porta a partita in Champions League. Considerando la sua precisione chirurgica sui calci piazzati e la sua abilità nel trovare lo specchio anche in situazioni congestionate, vederlo centrare la porta almeno una volta è uno scenario altamente probabile.

Quindi, ricapitolando: Luis Diaz marcatore plus, Kvaratskhelia over 1,5 tiri in porta plus, Dembélé over 2,5 tiri totali plus e Olise over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,20 volte la posta. Si può naturalmente alzare la posta optando per Dembele e Olise over 1,5 tiri in porta plus, arrivando a 23.42.