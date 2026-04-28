Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in Brasile

Copa Libertadores, tanti match interessanti nella notte italiana tra martedì e mercoledì: la partita di cartello è ovviamente quella tra Cruzeiro e Boca Juniors.
La Copa Libertadores 2026 entra nel vivo della terza giornata, quella che spesso definisce le gerarchie dei gironi. E nella notte italiana tra martedì e mercoledì i riflettori sono tutti puntati sul duello brasiliano-argentino tra Cruzeiro e Boca Juniors. Gli Xeneizes arrivano a Belo Horizonte con i galloni della capolista del gruppo D: due vittorie su due, 5 gol fatti e solo uno subito, nonché imbattuti da ben 14 partite e reduci dal roboante 0-4 contro il Defensa y Justicia.
Dall’altra parte, il Cruzeiro sta cercando una nuova identità sotto la guida dell’allenatore portoghese Artur Jorge, arrivato a marzo per raddrizzare una stagione partita male. Sebbene la Raposa abbia vinto le ultime tre di campionato, in coppa il cammino è stato alquanto balbettante (1 vittoria e una sconfitta). Tutto il peso dell’attacco brasiliano è sulle spalle di Matheus Pereira (2 gol in due giornate di Libertadores), ma scardinare la difesa argentina non sarà facile. Il Boca ha un’esperienza internazionale e una solidità difensiva che lo rendono favorito per uscire quantomeno imbattuto dal Mineirão, nonostante il Cruzeiro in casa perda raramente.
Le previsioni sulle altre partite
Passando agli altri campi, gli argentini del Rosario Central fanno visita ai venezuelani dell’UCV con l’obiettivo dichiarato di prendersi la vetta del Gruppo H. Le Canallas, capitanate dall’eterno Di Maria, sono maestre del controllo: con 38 Under 3.5 nelle ultime 40 partite, il 2 fisso sembra la scelta più logica contro un’Universidad Central tecnicamente inferiore.
In Colombia, Tolima-Coquimbo Unido promette di essere una partita a scacchi: i padroni di casa vanno a caccia della prima vittoria, anche se contro i cileni (attualmente secondi nel gruppo) la prudenza sarà massima. L’1X+Under 2.5 riflette la tendenza casalinga del Tolima a disputare gare molto bloccate.
Spostandoci in terra peruviana, tra Sporting Cristal e Junior Barranquilla l’Over 1.5 è quasi una garanzia, data la potenza di fuoco dei colombiani (ben 28 gol stagionali) e la necessità di punti dello Sporting. Chiudiamo con Lanus-LDU Quito: la sfida per il primato del Gruppo G mette di fronte due difese d’acciaio. Gli ecuadoriani non subiscono gol da due turni, mentre il Lanus viene da sei partite con meno di due gol totali: l’Under 2.5 è il pronostico più naturale per una sfida che si preannuncia tatticamente blindata.
Copa Libertadores: possibili vincenti
Tolima o pareggio (in Tolima-Coquimbo Unido)
Rosario Central (in UCV-Rosario Central)
Boca Juniors o pareggio (in Cruzeiro-Boca Juniors)
La partita da almeno due gol complessivi
Sporting Cristal-Junior Barranquilla
Le partite da meno di tre gol complessivi
Tolima-Coquimbo Unido
Lanus-LDU Quito
Comparazione quote
La vittoria del Rosario Central è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Lanus-LDU Quito è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet.
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