Pronostici Lazio-Udinese: marcatore e tiratori a quota

Lazio-Udinese, le dritte in chiave player building del match in programma all’Olimpico: ecco cosa può succedere

Con il morale a mille dopo aver strappato il pass per la finale di Coppa Italia, la Lazio ospita l’Udinese in campionato in una sfida che fondamentalmente ha poco da dire in termini di classifica. Ecco perché le due squadre potrebbero dar vita ad un match particolarmente intenso con non pochi capovolgimenti di fronte.

Viste lo sforzo profuso contro l’Atalanta, gli uomini di Sarri dovrebbero concedere qualcosina se non altro sotto il profilo dell’attenzione. Devastanti soprattutto quando hanno campo da attaccare, i bianconeri hanno diverse arme nella loro faretra: una delle più letali è Nicolò Zaniolo per il quale il match dell’Olimpico potrebbe rappresentare una vetrina non indifferente.

Visto il papabile scenario di gara, infatti, il tuttocampista dell’Udinese risulta una scelta intrigante in chiave quasi marcatore con sostituto anche per la facilità con la quale è in grado di trovare la porta (come mostrano i 62 tiri complessivi).

Se non proprio un festival dei tiri in porta, l’appuntamento dell’Olimpico ha tutte le carte in regola per risultare particolarmente vivace: nel caso in cui dovessero partire titolari, i vari Cancellieri, Taylor (che ha dalla sua una media di quasi un tiro ogni due partite) e Atta (48 tiri complessivi di cui diciassette verso i pali per il friulano) risultano basi solide.

Zaniolo quasi marcatore con sostituto; Atta, Cancellieri e Taylor Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,96 su Goldbet.