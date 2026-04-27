Pronostico PSG-Bayern Monaco: Luis Enrique e Kompany giocano a scacchi

PSG-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Forse è addirittura un bene che PSG e Bayern Monaco si affrontino in semifinale e non nell’ultimo atto della Champions League, alla Puskas Arena di Budapest. Perché, alla luce di quanto hanno fatto vedere entrambe durante la fase ad eliminazione diretta, ci sono buone possibilità di assistere a due partite ad elevatissimo tasso di spettacolo, tra le due squadre che senza alcun dubbio giocano il miglior calcio d’Europa in questo momento. E dunque, due is megl che uan, come recitava una celebre pubblicità dei primi anni ’90.

Da una parte i campioni in carica, che negli ottavi e nei quarti hanno disintegrato Chelsea e Liverpool segnando 12 gol complessivi e subendone solamente due, determinati a difendere la propria corona.

Dall’altra un Bayern che finora ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per detronizzare i parigini. E succedergli nell’albo d’oro. Dopo aver rifilato 10 reti tra andata e ritorno alla malcapitata Atalanta, la macchina da gol di Vincent Kompany è riuscita a neutralizzare pure la potente mistica del Real Madrid e ad estromettere i Blancos dalla “loro” competizione. Vittoria per 2-1 nella capitale spagnola e strepitoso successo per 4-3 in Baviera al termine di un match che ha consentito un po’ a tutti di riconciliarsi con il gioco del calcio.

Bavaresi in stato di grazia

Questo Bayern è un balsamo per gli occhi. Gioca a memoria, cerca sempre di sovrastare l’avversario attraverso un atteggiamento mai rinunciatario e sempre propositivo, anche a costo di concedere qualcosa. E soprattutto può contare su dei giocatori in stato di grazia in grado di decidere la partita in qualunque momento. Kane, ad esempio, è già a quota 53 gol in stagione, di cui ben dodici realizzati nella coppa dalle grandi orecchie.

Dietro a lui, tre dispensatori naturali di qualità pura come Olise, Musiala e Luis Diaz. Non ci sarà Gnabry, che ha finito anzitempo la stagione per via di un brutto infortunio (salterà pure i Mondiali) ma la sua assenza non va ad intaccare più di tanto un reparto avanzato forse tra i più letali di ogni epoca. È anche grazie a loro se Kompany ha già messo le mani sull’ennesima Bundesliga, vinta con 4 giornate di anticipo dopo un dominio totale (113 gol in 31 giornate) che non si arresta neppure in seguito all’aritmetica. I bavaresi, infatti, stanno continuando a vincere e sabato scorso l’hanno spuntata 4-3 sul Mainz, centrando la quinta vittoria di fila. E sono ancora in corsa per un favoloso Triplete. A fine mese è in programma la finale della Coppa di Germania contro lo Stoccarda.

La doppia sfida con il PSG di Luis Enrique ha il retrogusto dell’esame finale. Il gioco strutturato ma al tempo stesso liquido ideato dal tecnico spagnolo potrebbe rappresentare una possibile kryptonite per questo Bayern devastante: i campioni d’Europa hanno impressionato contro Blues e Reds, in particolar modo nella propria metà campo. Non sarà facile, per i tedeschi, bucare la loro difesa, né contrastare la velocità di due esterni-ali come Hakimi e Nuno Mendes, cavalli di razza impossibili da contenere a campo aperto.

Come il Bayern Monaco, anche il PSG ha praticamente chiuso i conti in Ligue 1. Con il successo per 3-0 sull’Angers si è portato a +6 sul Lens secondo, a 4 giornate dalla fine. Non c’è ancora l’ufficialità ma ai giallorossi servirà un miracolo per rimontare i capitolini.

Luis Enrique con il dilemma Vitinha

Luis Enrique ovviamente sabato ha fatto riposare i titolarissimi: addirittura Doué, Dembelé e Kvaratskhelia sono rimasti in panchina nell’ultima di campionato. L’unico dubbio riguarda Vitinha, infortunatosi contro il Lione e costretto ad allenarsi individualmente fino al giorno prima del match con l’Angers. Nel caso in cui il metronomo portoghese dovesse dare forfait, sarebbe una perdita tutt’altro che indifferente per i campioni d’Europa.

Dall’altro lato, Kompany schiererà Musiala al posto dell’assente Gnabry sulla trequarti. Kimmich e Upamecano saranno freschi dopo aver riposato nel fine settimana. Kane, entrato dalla panchina, è comunque riuscito a segnare la sua 53esima rete stagionale.

Come vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

PSG-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Siamo di fronte a un paradosso tattico. Il Bayern è una macchina da “Over”, ma quando queste due corazzate si incrociano nella fase ad eliminazione diretta, la tensione spesso prevale sullo spettacolo (cinque Under 2.5 negli ultimi sei precedenti, compreso quello della scorsa estate al Mondiale per Club, in cui i parigini hanno interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive con il club tedesco).

Bisogna infatti considerare che il PSG di Luis Enrique è maestro nel gestire i ritmi e possiede una difesa che ha neutralizzato Liverpool e Chelsea. La probabile assenza di Vitinha però potrebbe spingere i francesi a un atteggiamento più prudente, mentre il Bayern, pur essendo propositivo, sa che concedere contropiedi ad Hakimi e Kvaratskhelia sarebbe letale. Difficile immaginare che questi due attacchi restino a secco – in League Phase, lo scorso novembre, il Bayern Monaco ebbe la meglio 2-1 al Parco dei Principi – ma concordiamo con chi ipotizza una sorta di “partita a scacchi”. Difficilmente vedremo un punteggio tennistico all’andata. La quota del Gol è la base più sicura per un vero e proprio scontro fra titani, da abbinare magari alla doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2