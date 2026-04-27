Pronostico Roda-Waalwijk: nel loro stadio cambiano completamente pelle

Roda-Waalwijk è una partita valida per l’andata del primo turno dei playoff di Eerste Divisie e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La regular season dell’Eerste Divisie, l’equivalente olandese della nostra Serie B, ha chiuso i battenti venerdì scorso. I playoff, dunque, possono finalmente avere inizio: chi raggiungerà ADO Den Haag e Cambuur – già promosse al termine della stagione regolare – in Eredivisie? Roda e Waalwijk, che hanno concluso il campionato rispettivamente all’ottavo e al sesto posto (separate da soli 2 punti) sono tra quelle che ambiscono al pass e sono pronte a sfidarsi in questa sorta di turno preliminare.

Chi la spunterà tra andata e ritorno affronterà, nel secondo turno, il Willem II, arrivato terzo. Il Waalwijk nel primo round cercherà di approfittare del rendimento disastroso del Roda tra le mura amiche. I gialloneri curiosamente hanno vinto solamente 4 partite a Kerkrade e sono addirittura penultimi per rendimento interno. Una disparità impressionante rispetto ai match giocati invece fuori casa, dove al contrario gli uomini di Kevin Van Dessel hanno collezionato ben 36 punti: solo la schiacciasassi ADO Den Haag ha fatto meglio. Quello del Roda, tuttavia, non è stato certo un finale di campionato in crescendo. Venerdì scorso hanno avuto la peggio sul campo dello Jong AZ (2-0) ma più in generale, da febbraio a oggi, le vittorie si contano sulle dita di una mano (a malapena due).

Discorso diverso per il Waalwijk, che invece ha chiuso con un successo altisonante sul Jong PSV, schiantato con un perentorio 4-1. La formazione gialloblù negli ultimi due mesi e mezzo è stata discontinua come il Roda ma da febbraio in poi ha incassato due sconfitte in 11 giornate, sintomo di una certa solidità. Le due sfide di campionato, andate in scena a settembre e a febbraio, sono terminate con due vittorie in trasferta. Prima il Waalwijk si è imposto 4-1 a Roda, poi i gialloneri si sono vendicati andando a vincere 2-1 al Mandemakers Stadion.

Come vedere Roda-Waalwijk in diretta tv e in streaming

La sfida Roda-Waalwijk, in programma martedì alle 18:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

I playoff olandesi, famosi per essere un labirinto di emozioni e gol, mettono subito di fronte due nobili decadute che hanno vissuto una stagione speculare. Da un lato il Roda, dominatore in trasferta ma disastroso tra le mura amiche, e dall’altro il Waalwijk, che arriva all’appuntamento con la solidità di chi ha perso solo due volte nelle ultime undici giornate. Con l’ADO Den Haag e il Cambuur già sicuri del salto di categoria, questa sfida è il primo ostacolo di un cammino che promette di essere logorante. In Olanda, e specialmente nella postseason di Eerste Divisie, il segno Gol è quasi una tassa. Il Roda deve invertire il trend interno per non arrivare al match di ritorno con l’acqua alla gola, mentre il Waalwijk ha dimostrato di avere un attacco ispirato (quattro gol al Jong PSV nell’ultima giornata). Entrambi gli scontri diretti stagionali oltretutto hanno visto entrambe le squadre a segno. La fragilità interna del Roda suggerisce infine che il Waalwijk possa uscire dal Parkstad Limburg con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Roda-Waalwijk

RODA (4-2-3-1): Treichel; Kruiver, Tol, van den Buijs, Jansen; Beerten, Nisbet; Breij, Muller, Griffith; van den Hurk.

WAALWIJK (4-2-3-1): van Osch; Held, van Eijma, Gelderen, Familia-Castillo; Roemeratoe, Boetius; Fage, Kuster, Cleonise; van der Leij.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2