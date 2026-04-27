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Pronostici Cagliari-Atalanta: marcatore e tiratori

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Cagliari-Atalanta, le dritte riguardanti il prossimo match di campionato: dal marcatore ai possibili tiratori

Reduce dalla dolorosa eliminazione in Coppa Italia maturata per mano della Lazio, l’Atalanta fa visita all’Unipol Domus per provare a rilanciarsi contro una squadra chiamata ad incamerare punti importanti in ottica salvezza.

Sebastiano Esposito esulta dopo il gol
Pronostici Cagliari-Atalanta: marcatore e tiratori (Ansa Foto) – ILVeggente.it

 Proprio le differenti motivazioni in termini di classifica potrebbero imprimere una direzione netta all’incontro. Sebastiano Esposito, ad esempio, rappresenta un’opzione molto credibile alla voce quasi marcatore con sostituto: le sei reti messe a segno dall’attaccante sardo, frutto di quarantasei conclusioni totali, ne certificano l’assoluta centralità.

Senza troppi calcoli la “Dea” può imbastire una partita relativamente tranquilla. In attacco, nel caso in cui dovesse partire titolare, Raspadori ha le carte in regola per mettere a segno almeno due tiri nello specchio di porta avversaria: la retroguardia di Pisacane, lenta e spesso macchinosa, ha mostrato non poche difficoltà ad adattarsi ad attaccanti dalle caratteristiche dell’ex Atletico Madrid.

Per chiudere il tris, occhio al profilo di Marco Palestra. L’esterno italiano è una freccia costante a disposizione della manovra rossoblù e i ventitré tiri complessivi sono una base dalla quale partire.

Sebastiano Esposito quasi marcatore con sostituto; Marco Palestra Over 0,5 tiro in porta plus, Raspadori Over 1,5 tiri in porta plus si trovano a quota 18,20 su Goldbet.

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