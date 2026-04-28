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I pronostici di martedì 28 aprile: Champions League, Saudi Pro League e non solo

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I pronostici di martedì 28 aprile, c’è la semifinale di andata di Champions League tra PSG e Bayern Monaco e altre partite in giro per il mondo

Forse è addirittura un bene che PSG e Bayern Monaco si affrontino in semifinale e non nell’ultimo atto della Champions League, alla Puskas Arena di Budapest. Perché, alla luce di quanto hanno fatto vedere entrambe durante la fase ad eliminazione diretta, ci sono buone possibilità di assistere a due partite ad elevatissimo tasso di spettacolo, tra le due squadre che senza alcun dubbio giocano il miglior calcio d’Europa in questo momento.

I pronostici di martedì 28 aprile: Champions League, Saudi Pro League e non solo (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Bayern è una macchina da “Over”, ma quando queste due corazzate si incrociano nella fase ad eliminazione diretta, la tensione spesso prevale sullo spettacolo (cinque Under 2.5 negli ultimi sei precedenti, compreso quello della scorsa estate al Mondiale per Club, in cui i parigini hanno interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive con il club tedesco).

Bisogna infatti considerare che il PSG di Luis Enrique è maestro nel gestire i ritmi e possiede una difesa che ha neutralizzato Liverpool e Chelsea. La probabile assenza di Vitinha però potrebbe spingere i francesi a un atteggiamento più prudente, mentre il Bayern, pur essendo propositivo, sa che concedere contropiedi ad Hakimi e Kvaratskhelia sarebbe letale. Difficile immaginare che questi due attacchi restino a secco – in League Phase, lo scorso novembre, il Bayern Monaco ebbe la meglio 2-1 al Parco dei Principi – ma concordiamo con chi ipotizza una sorta di “partita a scacchi”. Difficilmente vedremo un punteggio tennistico all’andata, ecco perché una possibile scelta giusta può essere Multigol 1-3 casa + multigol 1-3 ospite.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in PSG-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Vincenti

  • STOCKPORT (in Stockport-Port Vale, League One, ore 20:45)
  • PETERBOROUGH O PAREGGIO (in Peterborough-Mansfield, League One, ore 20:45)
  • AL HILAL (in Al Hilal-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al Shabab-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:00
  • NEOM SC-Al Hazm, Saudi Pro League, ore 18:45
  • Al Hilal-Damac, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Northampton-Barnsley, League One, ore 20:45

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Southampton-Ipswich, Championship, ore 20:45
  • PSG-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.57 GOLDBET ; 12.41 SPORTBET; 11.57 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Stockport-Port Vale, League One, ore 20:45

 

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