Home » CALCIO » Pronostico Southampton-Ipswich Town: può finire solo così

Pronostico Southampton-Ipswich Town: può finire solo così

di

Southampton-Ipswich è una partita della Championship inglese: dove vederla, formazioni e pronostico 

A due giornate dal termine della Championship, c’è ancora un posto per la promozione diretta. E l’Ipswich, al momento secondo in classifica e con una partita in meno rispetto al Milwall, in questo match gioca per il doppio risultato. Alla squadra ospite potrebbe pure bastare un pareggio, per giocarsi poi la promozione diretta in casa contro il Qpr nell’ultima gara della stagione.

Pronostico Southampton-Ipswich
Pronostico Southampton-Ipswich: può finire solo così (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La promozione, quindi, è cosa fatta. A dire il vero, gli ospiti, visto che poi il primo criterio è la differenza reti, si potrebbero prendere pure il lusso di perderla questa sfida. Ma il Southampton, padrone di casa, non è che abbia chissà quali obiettivi visto che ormai ha raggiunto i playoff. I tre punti potrebbero servire per prendere la quarta in classifica, ma c’è sempre il nodo della differenza reti che non farebbe cambiare di certo le cose. Insomma, ci pare una gara che sì mette in palio tantissimo, ma che potrebbe finire nella maniera più scontata. Anche perché, i Saints, vengono pure dalla delusione in Fa Cup contro il City: in vantaggio a dieci minuti dalla fine, si sono fatti ribaltare. E un poco di scorie, questo match, li potrebbe lasciare.

Come vedere Southampton-Ipswich in diretta tv e in streaming

Southampton-Ipswich in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.62 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Pareggio e tutti felici. In una gara che potrebbe chiudere anche i conti o quasi sia da un lato che dall’altro. Ah, pareggio pure da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Southampton-Ipswich

SOUTHAMPTON (42-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Downes, Charles; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Greaves; Matusiwa, Taylor; Philogene, Nunez, Clarke; Hirst.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale

Thuram

Pronostico Milan-Juventus: la Signora sogna l’aggancio al grande ex