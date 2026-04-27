Pronostico Southampton-Ipswich Town: può finire solo così

Southampton-Ipswich è una partita della Championship inglese: dove vederla, formazioni e pronostico
A due giornate dal termine della Championship, c’è ancora un posto per la promozione diretta. E l’Ipswich, al momento secondo in classifica e con una partita in meno rispetto al Milwall, in questo match gioca per il doppio risultato. Alla squadra ospite potrebbe pure bastare un pareggio, per giocarsi poi la promozione diretta in casa contro il Qpr nell’ultima gara della stagione.
La promozione, quindi, è cosa fatta. A dire il vero, gli ospiti, visto che poi il primo criterio è la differenza reti, si potrebbero prendere pure il lusso di perderla questa sfida. Ma il Southampton, padrone di casa, non è che abbia chissà quali obiettivi visto che ormai ha raggiunto i playoff. I tre punti potrebbero servire per prendere la quarta in classifica, ma c’è sempre il nodo della differenza reti che non farebbe cambiare di certo le cose. Insomma, ci pare una gara che sì mette in palio tantissimo, ma che potrebbe finire nella maniera più scontata. Anche perché, i Saints, vengono pure dalla delusione in Fa Cup contro il City: in vantaggio a dieci minuti dalla fine, si sono fatti ribaltare. E un poco di scorie, questo match, li potrebbe lasciare.
Come vedere Southampton-Ipswich in diretta tv e in streaming
Southampton-Ipswich in programma martedì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.62 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Pareggio e tutti felici. In una gara che potrebbe chiudere anche i conti o quasi sia da un lato che dall’altro. Ah, pareggio pure da almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Southampton-Ipswich
SOUTHAMPTON (42-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Downes, Charles; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipre, Greaves; Matusiwa, Taylor; Philogene, Nunez, Clarke; Hirst.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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