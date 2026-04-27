Home » CALCIO » Pronostici Espanyol-Levante: marcatore e tiri in porta

Pronostici Espanyol-Levante: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici Espanyol-Levante: il posticipo della Liga mette in palio dei punti pesanti per la salvezza: le nostre scelte

Praticamente in questa stagione l’Espanyol ha fatto due campionati diversi: maestoso nella prima parte, da retrocessione nella seconda. Tant’è che i catalani non vincono una partita da 15 turni. Ma forse è arrivato il momento di tornare a gioire.

Pronostici Espanyol-Levante
Pronostici Espanyol-Levante: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gioire contro un Levante che grazie alle ultime due vittorie nelle ultime due uscite, ha cambiato il modo di vedere questa parte finale di campionato: adesso la salvezza non è più un’utopia per gli ospiti, che sperano di rientrare in corsa in maniera definitiva. Ma una squadra come quella di casa prima o poi deve tornare a vincere e, tre punti, garantirebbero anche la salvezza quasi aritmetica visto che l’Espanyol supererebbe i 40 punti in classifica. Ed è per questo che le nostre scelte pendono verso questa squadra.

Pronostici Espanyol-Levante, le nostre scelte

Un gol nelle ultime quattro partite non sono il massimo per un attaccante, ma Fernandez Jaen nella prima parte di annata ha tirato la carretta e vuole chiudere nel migliore dei modi. Il classe 2002 si sta facendo notare in questa stagione ed è un punto fermo di questa squadra. Ci aspettiamo da lui almeno una rete, perché ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno.

Per quanto riguarda i tiri in porta, almeno una conclusione dentro lo specchio la potrebbe trovare, sempre parlando dei padroni di casa, di quel giocatore che giocherà appunto alle spalle della punta, vale a dire Exposito. Se si gira e riesce a vedere i pali, balisticamente è uno dei migliori dell’Espanyol. Un giocatore da tenere davvero d’occhio in questa partita. Tre gol nelle ultime quattro partite, invece, per Espi, attaccante del Levante, quell’uomo che ci pare sia l’ultimo ad arrendersi. Un giocatore sul quale gli ospiti stanno facendo assoluto affidamento in questo finale di stagione e che può decidere in tutti i modi e in qualsiasi momento. Sì, anche da parte sua almeno una conclusione dentro i pali. Così come per Victor Garcia.

Ricapitolando: Fernandez marcatore plus, Exposito, Espi e Garcia over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,25 volte la posta. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale

Modric abbraccia Pulisic

Pronostici Milan-Juventus: marcatore e tiri in porta