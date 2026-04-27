Pronostici Espanyol-Levante: marcatore e tiri in porta

Pronostici Espanyol-Levante: il posticipo della Liga mette in palio dei punti pesanti per la salvezza: le nostre scelte

Praticamente in questa stagione l’Espanyol ha fatto due campionati diversi: maestoso nella prima parte, da retrocessione nella seconda. Tant’è che i catalani non vincono una partita da 15 turni. Ma forse è arrivato il momento di tornare a gioire.

Gioire contro un Levante che grazie alle ultime due vittorie nelle ultime due uscite, ha cambiato il modo di vedere questa parte finale di campionato: adesso la salvezza non è più un’utopia per gli ospiti, che sperano di rientrare in corsa in maniera definitiva. Ma una squadra come quella di casa prima o poi deve tornare a vincere e, tre punti, garantirebbero anche la salvezza quasi aritmetica visto che l’Espanyol supererebbe i 40 punti in classifica. Ed è per questo che le nostre scelte pendono verso questa squadra.

Pronostici Espanyol-Levante, le nostre scelte

Un gol nelle ultime quattro partite non sono il massimo per un attaccante, ma Fernandez Jaen nella prima parte di annata ha tirato la carretta e vuole chiudere nel migliore dei modi. Il classe 2002 si sta facendo notare in questa stagione ed è un punto fermo di questa squadra. Ci aspettiamo da lui almeno una rete, perché ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno.

Per quanto riguarda i tiri in porta, almeno una conclusione dentro lo specchio la potrebbe trovare, sempre parlando dei padroni di casa, di quel giocatore che giocherà appunto alle spalle della punta, vale a dire Exposito. Se si gira e riesce a vedere i pali, balisticamente è uno dei migliori dell’Espanyol. Un giocatore da tenere davvero d’occhio in questa partita. Tre gol nelle ultime quattro partite, invece, per Espi, attaccante del Levante, quell’uomo che ci pare sia l’ultimo ad arrendersi. Un giocatore sul quale gli ospiti stanno facendo assoluto affidamento in questo finale di stagione e che può decidere in tutti i modi e in qualsiasi momento. Sì, anche da parte sua almeno una conclusione dentro i pali. Così come per Victor Garcia.

Ricapitolando: Fernandez marcatore plus, Exposito, Espi e Garcia over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,25 volte la posta.