Pronostici Manchester United-Brentford: marcatore e tiri in porta

Pronostici Manchester United-Brentford: la squadra di casa può quasi chiudere i discorsi Champions. Le nostre scelte

La vittoria sul Chelsea della scorsa settimana ha rilanciato immediatamente – dopo la sconfitta interna contro il Leeds – le ambizioni del Manchester United che adesso, ospitando il Brentford, ha una grossa possibilità, quella di chiudere i discorsi, quasi in maniera definitiva, per un posto nella prossima Champions League.

E siccome la squadra ospite, nonostante ancora sia in corso per un posto europeo nel prossimo anno, non conosce la vittoria da un po’ di tempo – sono quattro i pareggi di fila – allora ci pare chiaro che lo United (che ha cambiato totalmente marcia da quando ha cambiato allenatore) parta con tutti i favori del pronostico. Insomma, ci pare una gara questa abbastanza indirizzata. E andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Manchester United-Brentford: le nostre scelte

Ormai l’attaccante titolare è lui, anche se i numeri non sono granché. Ma Sesko, nel corso dell’ultimo mese e mezzo di partite, ha segnato quattro gol nelle ultime otto gare giocate. Il centravanti sloveno ha trovato finalmente l’ambiente giusto e la fiducia giusta dopo un avvio di stagione sicuramente molto al di sotto delle aspettative. E crediamo che contro la difesa del Brentford possa riuscire a ritrovare la rete che gli manca da tre sfide. Sì, è lui il nostro uomo.

Bruno Fernandes giocherà alle spalle dell’unico centravanti con il compito non solo di servirlo, ma anche di cercare di mettersi in proprio nel corso della serata. Il portoghese nell’ultimo periodo si è dedicato soprattutto a servire assist vincenti: quattro nelle ultime quattro gare. Ma è anche un elemento che sa benissimo trovare la porta avversaria. Da lui almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Occhio pure a un tiro di Cunha e, per quanto riguarda il Brentford, di Thiago. La punta che ha trascinato questa squadra ad una salvezza decisamente tranquilla e che potrebbe trascinarla – ma non stasera – anche in un qualificazione alla Conference.

Ricapitolando, quindi: Sesko marcatore plus, Bruno Fernandes over 1,5 tiri in porta plus, Cunha e Thiago over 0,5 tiri in porta plus, su Goldbet hanno un valore di 10,85 volte la posta.