Home » CALCIO » Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’Europa

Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’Europa

di

Besiktas-Karagumruk è una partita della trentunesima giornata del massimo campionato turco. Dove vederla, formazioni e pronostico 

Non ha fatto una grande stagione il Besiktas, quarto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla quinta e mai davvero in corsa per posizioni diverse di graduatoria, quelle che valgono la qualificazione o alla Champions League. Insomma, una stagione quasi del tutto da dimenticare.

Pronostico Besiktas-Karagumruk
Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’Europa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma questo posticipo del lunedì, qualora arrivasse una vittoria – che sulla carta ci pare abbastanza semplice visto che gli ospiti sono ultimi in classifica – potrebbe regalare la certezza quasi aritmetica di prendersi la qualificazione alla prossima Conference League. Sì, i bianconeri di questo si devono accontentare stavolta. E lo faranno.

Certo, a differenza di quelle che stanno davanti, vale a dire Gala e Fenerbahce principalmente, in questo caso parliamo di un club che non è che abbia investito chissà quanto nel corso degli anni e chissà che cosa. Quindi è anche giusto poi rimanere quasi nell’anonimato della cosa. Ma l’appuntamento nel tardo pomeriggio del primo giorno della settimana non può essere in nessun modo fallito e non verrò fallito. Parliamo infatti di una squadra, il Karagumruk che a dire il vero non ha né il peggior attacco e né la peggior difesa del campionato, ma che nonostante questo si ritrova ultima con soli 20 punti conquistati e con una retrocessione decisa da un pezzo alla quale manca solo l’aritmetica. Insomma, ci pare una partita decisa, giustamente.

Come vedere Besiktas-Karagumruk in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentunesima giornata del campionato turco Besiktas-Karagumruk, in programma lunedì alle 19, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 1.30 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non è minimamente in discussione. Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima ci aspettiamo una sfida da uno secco, senza chissà quali problemi, e da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Besiktas-Karagumruk

BESIKTAS (4-1-4-1): Llach; Sazdagi, Agbadou, Udoukhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kocku, Toure; Oh. 
KARAGUMRUK (4-4-2): Grbic; Esgaio, Biraschi, Lichnosbly, Mladenovic; Cukur, Kranevitter, Elmza, Kalayci; Larsson, Serginho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Udinese

Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Pronostico Cagliari-Atalanta

Pronostico Cagliari-Atalanta: le motivazioni ci dicono il finale

Modric abbraccia Pulisic

Pronostici Milan-Juventus: marcatore e tiri in porta