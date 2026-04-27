Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’Europa

Besiktas-Karagumruk è una partita della trentunesima giornata del massimo campionato turco. Dove vederla, formazioni e pronostico

Non ha fatto una grande stagione il Besiktas, quarto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla quinta e mai davvero in corsa per posizioni diverse di graduatoria, quelle che valgono la qualificazione o alla Champions League. Insomma, una stagione quasi del tutto da dimenticare.

Ma questo posticipo del lunedì, qualora arrivasse una vittoria – che sulla carta ci pare abbastanza semplice visto che gli ospiti sono ultimi in classifica – potrebbe regalare la certezza quasi aritmetica di prendersi la qualificazione alla prossima Conference League. Sì, i bianconeri di questo si devono accontentare stavolta. E lo faranno.

Certo, a differenza di quelle che stanno davanti, vale a dire Gala e Fenerbahce principalmente, in questo caso parliamo di un club che non è che abbia investito chissà quanto nel corso degli anni e chissà che cosa. Quindi è anche giusto poi rimanere quasi nell’anonimato della cosa. Ma l’appuntamento nel tardo pomeriggio del primo giorno della settimana non può essere in nessun modo fallito e non verrò fallito. Parliamo infatti di una squadra, il Karagumruk che a dire il vero non ha né il peggior attacco e né la peggior difesa del campionato, ma che nonostante questo si ritrova ultima con soli 20 punti conquistati e con una retrocessione decisa da un pezzo alla quale manca solo l’aritmetica. Insomma, ci pare una partita decisa, giustamente.

Come vedere Besiktas-Karagumruk in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentunesima giornata del campionato turco Besiktas-Karagumruk, in programma lunedì alle 19, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Besiktas è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria dei padroni di casa non è minimamente in discussione. Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima ci aspettiamo una sfida da uno secco, senza chissà quali problemi, e da almeno tre reti complessive. Le probabili formazioni di Besiktas-Karagumruk BESIKTAS (4-1-4-1): Llach; Sazdagi, Agbadou, Udoukhai, Yilmaz; Ndidi; Cerny, Olaitan, Kocku, Toure; Oh.

KARAGUMRUK (4-4-2): Grbic; Esgaio, Biraschi, Lichnosbly, Mladenovic; Cukur, Kranevitter, Elmza, Kalayci; Larsson, Serginho. POSSIBILE RISULTATO: 3-1