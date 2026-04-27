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I pronostici di lunedì 27 aprile: Serie A, Liga, Premier League e altri campionati

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I pronostici di lunedì 27 aprile, in campo Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo

La trentaquattresima giornata di Serie A si chiude con i posticipi del lunedì: Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. L’Atalanta dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia proverà a ottenere una qualificazione europea tramite la classifica di Serie A, ma il Cagliari ha ancora fame di punti salvezza. Nella sfida dell’Olimpico invece la Lazio proverà a dare seguito al periodo positivo culminato con la vittoria della Coppa Italia facendo risultato anche contro l’Udinese.

I pronostici di lunedì 27 aprile: Serie A, Liga, Premier League e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In Premier League il Manchester United attende a Old Trafford il Bournemouth. Le “Bees” nelle trasferte contro squadre della parte alta della classifica hanno raccolto solo sette punti su 18 disponibili. Anche le recenti partite fuori casa sono state deludenti. Hanno pareggiato 0-0 in una bruttissima partita contro il Leeds United, concesso grandi occasioni al Bournemouth, e si sono fatti rimontare da 3-0 prima di trovare il gol vittoria nel recupero contro il Burnley. A questo si aggiungono le assenze di giocatori come Vitaly Janelt e Jordan Henderson, che si aggiungo a Rico Henry.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Espanyol-Levante, Liga, ore 21:00

Vincenti

  • BESIKTAS (in Besiktas-Karagumruk, Super Lig, ore 19:00)
  • LAZIO O PAREGGIO (in Lazio-Udinese, Serie A, ore 20:45)
  • MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Brentford, Premier League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Mjällby-Halmstad, Allsvenskan, ore 19:00
  • Al Rayyan-Al Arabi, Qatar Stars League, ore 16:15
  • Qatar SC-Al Duhail, Qatar Stars League, ore 16:15

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Cagliari-Atalanta, Serie A, ore 18:30
  • Örgryte-Degerfors, Allsvenskan, ore 19:00
  • Manchester United-Brentford, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.09 GOLDBET ; 18.40 SPORTBET; 18.09 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Manchester United-Brentford, Super Lig, ore 19:00

 

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