Pronostico Espanyol-Levante: finalmente salvezza

Espanyol-Levante, il pronostico del match di Liga spagnola in programma lunedì alle ore 21

Sedici partite senza vittorie. Dopo un avvio clamoroso, tant’è che si pensava che l’Espanyol potesse entrare in zona Europa, i catalani hanno perso tutto quello che di buono avevano fatto nella prima parte. Ma finalmente, nel posticipo di lunedì contro il Levante, c’è l’occasione per chiudere i conti.

Con 38 punti in classifica i padroni di casa per ora non sono salvi, ma la permanenza la vedono molto da vicino onestamente. E con una vittoria questa notte allora anche l’aritmetica sarebbe cosa fatta. Semplice? Non del tutto, nonostante il Levante occupi il penultimo posto. Gli ospiti vivono un buon momento con due vittorie di fila che hanno ridato, anche in maniera del tutto inaspettata, la possibilità di rimanere in corsa. Ma lo sforzo fatto negli ultimi mesi potrebbe anche essere pagato per via, tra le altre cose, della voglia dei catalani di chiudere davvero i giochi della salvezza. E di ritrovare una vittoria che oggettivamente manca da troppo tempo. Sarebbe clamorosamente la prima del nuovo anno.

Come vedere Espanyol-Levante in diretta tv e in streaming

Il match Espanyol-Levante, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.77 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Ci pare sicura una vittoria dei padroni di casa dentro un match da almeno una rete per squadra. Sì, con questi tre punti l’Espanyol si prenderebbe la meritata salvezza. Alla fine il campionato è stato comunque buono, anche se rimane un poco di delusione.

Probabili formazioni Espanyol-Levante

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Milla, Gonzalez, Lozano, Dolan; Exposito, Fernandez Jaen.

LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Raghouber; Garcia, Alvarez, Martinez, Cortes; Espi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1