Pronostico Neom-Al Hazem: chiudere con dignità

Neom-Al Hazem è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Due squadre salve da un pezzo. Ma sicuramente dal Neom, la società che ha una squadra ma non ha una città, ci si aspettava di più, anche perché dentro la rosa ci sono sicuramente dei giocatori di valori.
La programmazione per il prossimo anno è già partita, ma rimane il fatto che questo club ha tutta l’intenzione di chiudere con una certa dignità questa stagione. Lo vogliono i tifosi, e lo vuole un gruppo che sa benissimo che avrebbe potuto dare sicuramente di più. Al Neom è sicuramente mancata la personalità di andare a vincere le gare in trasferta in questa annata, sì, perché quando ha giocato in casa ha sempre dimostrato quelle qualità delle quali vi abbiamo parlato prima.
Ora, tenendo presente questo discorso, e tenendo bene a mente che gli ospiti non è che siano sto squadrone nel livello abbastanza alto della Saudi Pro League, crediamo fortemente che un’affermazione del Neom sia nell’ordine delle cose. E sotto andiamo a vedere insieme il nostro pronostico.
Come vedere Neom-Al Hazem in diretta tv e in streaming
Neom-Al Hazem in programma martedì alle 18:45 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Neom è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Neom sicuramente vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. Con due squadre che ormai hanno poco da chiedere alla loro stagione, ci aspettiamo almeno un certo tipo di spettacolo.
Le probabili formazioni di Neom-Al Hazem
NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Burayk, Hegazy, Zeze, Hawsawi; Al Haji, Doucoure, Kone, Benhrama; Rodriguez, Lacazette.
AL HAZEM (4-2-3-1): Zaied; Al Rashid, Tanker, Al Dakheel, Al Shamrani; Bah, Rosier; Mokwana, Martins, Al Habashi; Al Somah.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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