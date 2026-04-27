Pronostico Al Shabab-Al Fateh: fattore campo sempre decisivo

Al Shabab-Al Fateh è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Appaiate a quota 31 punti in classifica, queste due squadre vorrebbero cercare di chiudere il discorso salvezza in questa giornata. Ma solamente una, quella che gioca in casa, ci riuscirà.

Eliminato dalla Champions League asiatica nel corso della settimana, l’Al Shabab vuole allungare nella graduatoria del proprio campionato e staccare forse in maniera definitiva la squadra ospite che non vive il miglior momento della propria annata. L’Al Fateh, infatti, ha sì vinto l’altra sfida, ma prima si presentava con una serie di tre sconfitte di fila pesantissime che hanno del fatto tolto tutte le possibilità di pensare a qualcosa di diverso di una semplice salvezza. Ma per prendersela, gli ospiti, devono aspettare comunque un’altra settimana, almeno. Questo match infatti è destinato alla vittoria dell’Al Shabab anche per un semplice motivo: nel corso della storia, le vittorie in trasferta in questo scontro diretto si contano davvero sulle dita di una mano. Anzi, ne rimangono pure. Insomma, il fattore campo è stato quasi sempre decisivo.

Come vedere Al Shabab-Al Fateh in diretta tv e in streaming

Al Shabab-Al Fateh in programma martedì alle 18 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Shabab è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Almeno un gol per squadra, comunque, è una cosa quasi assicurata. Ma la vittoria dei padroni di casa non la riusciamo in nessun modo a mettere in discussione per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Fateh

AL SHABAB (4-2-3-1): Marcelo; Al Thani, Hoedt, Al Bylayho, Balobaid; Brownhill, Al Asmari; Al Hammami, Adli, Carrasco; Hamdallah.

AL FATEH (3-4-1-2): Pacheco; Oliveira, Saadane, Al Swealem; Baattia, Masoud, Youssouf, Wesley; Bendebka; Batna, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1