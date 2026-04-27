Pronostico Al Hilal-Damac: Inzaghi accorcia a -5

Al Hilal-Damac è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Non si sta chiudendo come sperava Simone Inzaghi. L’Al Hilal, dopo aver dominato per la prima parte di stagione, adesso con una gara in meno è distante otto punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e soci. No, non è il massimo.
E infatti si parla anche di una società non molto contenta del lavoro del tecnico italiano e che quindi potrebbe pure decidere alla fine dell’anno di cacciarlo. Tanto da quelle parti non è che abbiano problemi a pagare uno stipendio monstre. Ovvio, però, che l’Al Hilal voglia chiudere nel migliore dei modi e non lasciare nulla al caso, tant’è che, da questa partita, ci aspettiamo una semplice vittoria della squadra allenata dal tecnico italiano. Il Damac, in lotta per la salvezza, è evidentemente una squadra che non può in nessun modo mettere in difficoltà i padroni di casa. Che dopo la delusione anche nella Champions League asiatica, non hanno altre intenzione se non vincerle tutte da qui alla fine della stagione e sperare in qualche passo falso dell’altra truppa in gioco, quella di CR7. Abbastanza complicato, per non dire impossibile. Ma nel calcio non si sa mai.
Come vedere Al Hilal-Damac in diretta tv e in streaming
Al Hilal-Damac in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Simone Inzaghi vincerà questa partita segnando almeno tre gol e chiudendo senza nemmeno subirne uno.
Le probabili formazioni di Al Hilal-Damac
AL HILAL (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Tambakti, Alawjami, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema.
DAMAC (4-2-3-1): Kewin; Al Obaid, Bedrane, Harkass, Hawsawi; Okita, Abdu, Vada, Sylla; Arielson, Meite.
POSSIBILE RISULTATO: 4-0
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