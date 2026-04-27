Pronostico Al Hilal-Damac: Inzaghi accorcia a -5

Al Hilal-Damac è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non si sta chiudendo come sperava Simone Inzaghi. L’Al Hilal, dopo aver dominato per la prima parte di stagione, adesso con una gara in meno è distante otto punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e soci. No, non è il massimo.

E infatti si parla anche di una società non molto contenta del lavoro del tecnico italiano e che quindi potrebbe pure decidere alla fine dell’anno di cacciarlo. Tanto da quelle parti non è che abbiano problemi a pagare uno stipendio monstre. Ovvio, però, che l’Al Hilal voglia chiudere nel migliore dei modi e non lasciare nulla al caso, tant’è che, da questa partita, ci aspettiamo una semplice vittoria della squadra allenata dal tecnico italiano. Il Damac, in lotta per la salvezza, è evidentemente una squadra che non può in nessun modo mettere in difficoltà i padroni di casa. Che dopo la delusione anche nella Champions League asiatica, non hanno altre intenzione se non vincerle tutte da qui alla fine della stagione e sperare in qualche passo falso dell’altra truppa in gioco, quella di CR7. Abbastanza complicato, per non dire impossibile. Ma nel calcio non si sa mai.

Come vedere Al Hilal-Damac in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Damac in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Simone Inzaghi vincerà questa partita segnando almeno tre gol e chiudendo senza nemmeno subirne uno.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Damac

AL HILAL (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Tambakti, Alawjami, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema.

DAMAC (4-2-3-1): Kewin; Al Obaid, Bedrane, Harkass, Hawsawi; Okita, Abdu, Vada, Sylla; Arielson, Meite.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0