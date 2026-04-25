Pronostico West Ham-Everton: la striscia si allunga

West Ham-Everton è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Alla disperata ricerca di punti salvezza, il West Ham di Moyes ospita un Everton che viene dalla delusione subita nel derby contro un Liverpool. Una mazzata clamorosa per gli ospiti, che vedono sfumare, se non del tutto, le possibilità di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno.

Ci sono diverse squadre in mezzo, è complicato, anche se la classifica ancora lo permette. Ora, la squadra che ha comunque assoluta necessità di punti è quella che gioca in casa, distante solamente due lunghezze dal Tottenham che al momento sarebbe retrocesso. Una situazione di classifica che rimane preoccupante, ma il West Ham, da cinque sfide di fila in casa, non perde. E c’è la netta sensazione che questa striscia si possa allungare dopo la gara in programma sabato.

Sì, perché la squadra blu di Liverpool qualche problema ce lo ha, e anche abbastanza importante. E soprattutto il ritorno mentale potrebbe pesare parecchio su questa squadra. Perdere un derby è sempre brutto, soprattutto se il gol che te lo fa perdere arriva quando tutto sembra destinato al pareggio. Parliamo, quindi, di una situazione che potrebbe pesare eccome nella testa dei giocatori. E anche il fatto di non vedere da vicino la possibilità europea potrebbe pesare.

Come vedere West Ham-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del West Ham è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Crediamo che le motivazioni del West Ham in questa partita possano decisamente fare la differenza. Una gara che i padroni di casa possono serenamente vincere e portare a casa contro una truppa che ormai ha davvero poco da chiedere alla propria stagione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di West Ham-Everton WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville; Pablo; Castellanos.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. POSSIBILE RISULTATO: 2-1