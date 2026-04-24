Pronostico Wolverhampton-Tottenham: si ritorna a esultare dopo quattro mesi

Wolverhampton-Tottenham è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quello che sta accadendo al Tottenham in questa disastrosa e terrificante seconda parte di stagione ha davvero del paradossale. Gli Spurs, in barba ad ogni pronostico, a cinque giornate dal termine sono in zona retrocessione, a -2 dalla salvezza: un’eventuale discesa in Championship sarebbe clamorosa, considerando che i londinesi avrebbero dovuto lottare per obiettivi completamente diversi. La realtà, però, è questa.

E Roberto De Zerbi, terzo allenatore transitato quest’anno sulla panchina del club capitolino, ora è chiamato all’impresa, tentando di traghettare il Tottenham fuori dalla acque burrascose della zona rossa. Parliamo di una squadra che nel 2026 non ha ancora vinto una partita in campionato ed i cui ultimi successi in Premier risalgono addirittura allo scorso dicembre. Una settimana fa l’allenatore italiano c’è andato vicino, contro il suo vecchio Brighton, ma al minuto 95, quando già i tifosi Spurs pregustavano il ritorno alla vittoria, è arrivata la doccia fredda del gol di Rutter (2-2). Per De Zerbi si è comunque trattato del primo punto da quando è al timone della compagine londinese: nel turno precedente aveva esordito con una sconfitta di misura in casa del Sunderland (1-0).

Quella con il Wolverhampton è la classica partita da vincere a tutti i costi. I Wolves, infatti, sono appena retrocessi in Championship (mancavano in cadetteria dal 2018) e la matematica è arrivata puntuale lunedì scorso in seguito al pareggio nel posticipo tra West Ham e Crystal Palace.

La tifoseria nero-oro, tuttavia, era già preparata da tempo a questo scenario, avendo trascorso praticamente tutta la stagione laggiù in fondo alla classifica. Anche la squadra, dopo il sussulto d’orgoglio avuto tra febbraio e marzo, sembra aver mollato dal punto di vista psicologico e ne sono la dimostrazione le due pesanti sconfitte di fila con West Ham (4-0) e Leeds (3-0).

De Zerbi per questra trasferta non recupererà nessuno degli infortunati: rimangono indisponibili Vicario, Kudus, Davies, Kulusevski, Romero, Odobert e Udogie. Nel Wolverhampton assente lo squalificato Mosquera.

Come vedere Wolverhampton-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Wolverhampton e Tottenham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “Under 3.5” invece è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet.

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Il pronostico

Al Molineux si consuma uno dei capitoli più surreali della storia recente della Premier League. Da una parte i Wolves padroni di casa, già matematicamente retrocessi e reduci da terribili batoste (7 gol subiti e zero fatti nelle ultime due); dall’altra il Tottenham, un gigante caduto in disgrazia che non vince una partita da dicembre e si ritrova incredibilmente terzultimo. Per De Zerbi, arrivato per tentare un salvataggio disperato, è l’ultima chiamata. Fallire contro una squadra già in Championship significherebbe rassegnarsi a un destino che nessuno, a inizio stagione, avrebbe osato immaginare. Puntare sul segno 2 è una scommessa sulla disperazione dei londinesi. Se il Tottenham non batte nemmeno una squadra già retrocessa e in crisi d’identità, la discesa in cadetteria diventerà una realtà inevitabile.

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Le probabili formazioni di Wolverhampton-Tottenham

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Bentley; Tchatchoua, Toti Gomes, S. Bueno, H. Bueno; Joao Gomes, André, Mané; Bellegarde, Armstrong, Hee-Chan Hwang.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Pedro Porro, Danso, van de Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Gallagher; Tel, Solanke, Xavi Simons.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2